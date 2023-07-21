В НИУ МЭИ прошла научно-практическая конференция о дефиците кадров в теплоэнергетике

Участники обсудили вопросы подготовки квалифицированных специалистов и перспективы развития отрасли в России

ТАСС, 21 июля. В НИУ "МЭИ" 21 июля прошла конференция "Дефицит кадров в теплоэнергетике: проблемы и решения", приуроченная к 70-летию Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ "МЭИ".

В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему: "Перспективы подготовки высококвалифицированных кадров для промышленной и коммунальной энергетики". Участники обсудили вопросы подготовки квалифицированных специалистов и перспективы развития коммунальной и промышленной теплоэнергетики в России. На конференции были представлены и рассмотрены компаниями-партнерами лучшие выпускные квалификационные работы магистров ИЭВТ НИУ "МЭИ", которые уже сейчас предлагают перспективные решения в области теплоэнергетики.

"Наша конференция открывает цикл мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ "МЭИ". Проблема подготовки кадров сейчас действительно актуальна, и НИУ "МЭИ" как раз призван решать эту проблему. У нас существует огромное количество инструментов, которыми мы пользуемся и которые позволяют нам осуществлять подготовку кадров. Все эти инструменты направлены на потребности, возникающие у работодателей. Сейчас у нас есть вся необходимая база для обучения не только студентов в области теплоэнергетики и теплотехники, но и сотрудников энергокомпаний, которые в НИУ "МЭИ" проходят курсы повышения квалификации. Уверен, что мы всегда найдем решения, которые стоят перед отраслью, благодаря воспитанию в стенах МЭИ первоклассных специалистов", - первый проректор НИУ "МЭИ" Владимир Замолодчиков.

В конференции приняли участие представители одних из ведущих отраслевых компаний России: ПАО "Мосэнерго", Ассоциация "Мособлтеплоэнерго", ООО "Свободные технологии инжиниринг", ООО "Газпром теплоэнерго МО" и другие.

Со своей стороны работодатели рассказали студентам и выпускникам о возможности работы с современными универсальными технологиями, стажировке с третьего курса обучения, а также программах повышения квалификации на действующем производстве. Были затронуты вопросы целевого обучения и развития совместных образовательных программ.