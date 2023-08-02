В ТюмГУ запустили модульный агробиотехкомплекс для исследований в области растениеводства

С помощью комплекса выполняются исследования по стратегическому проекту "Биобезопасный мир" программы развития "Приоритет-2030"

ТАСС, 2 августа. Исследования в области растениеводства защищенного грунта и биологической защиты растений проводятся в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) с использованием современного агробиотехнологического комплекса, запущенного в подведомственном ТюмГУ Институте X-BIO и работающего по модульному принципу. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Заглянуть в будущее сельскохозяйственной биологии можно в Институте X-BIO. Здесь создан современный агробиотехкомплекс, по функционалу имеющий аналогии с фитотроном, который предоставил новые возможности для проведения исследований и практического обучения в области растениеводства защищенного грунта и биологической защиты растений. Проект построен на основе модульности, где каждый самодостаточный элемент работает в тесной связке с другими, вместе слагая единое целое", - сообщили в пресс-службе.

Для создания в ТюмГУ современного агробиотехнологического комплекса группа энтузиастов во главе с руководителем проекта лаборатории микологии и биологической защиты растений X-BIO Алексеем Прохошиным посетила и изучила подобные центры, работающие в России и за рубежом, такие как Тимирязевская сельскохозяйственная академия в Москве, Всероссийский институт защиты растений и Агрофизический институт в Санкт-Петербурге, подчеркивается в сообщении.

Как рассказал первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков, слова которого приводит пресс-служба, с помощью комплекса выполняются исследования по стратегическому проекту "Биобезопасный мир" программы развития "Приоритет-2030". Также реализуются проект разработки интеллектуальной системы биологической защиты растений, проект разработки таргетных биорациональных и молекулярных средств защиты растений нового поколения, проект поиска новых перспективных видов энтомофагов и акарифагов для защиты культурных растений.

В состав агробиотехкомплекса входят три модуля выращивания растений. Ягодный модуль (выращиваются земляника, голубика) работает с использованием технологии малообъемной гидропоники, овощной модуль (томаты, огурцы) моделирует условия, приближенные к промышленным теплицам и оптимизированные для каждого вида, салатно-зеленый модуль позволяет выращивать листовые овощи и зелень (салат, шпинат, рукколу). Работают три научно-технических модуля: для тестирования эффективности энтомо- и акарифагов (использование насекомых и клещей в борьбе с вредителями), для микроклонального размножения, для ПЦР-диагностики и управления здоровьем растений. Имеются технические и поддерживающие модули, позволяющие готовить питательные растворы для гидропоники, а также управлять микрофермами с помощью машинного зрения. Выделен образовательный модуль для обучения студентов и школьников сити-фермерству, говорится в сообщении.