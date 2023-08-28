В НИУ "МЭИ" завершили набор абитуриентов в 2023 году

Студентами университета стали более 5 тыс. человек

ТАСС, 28 августа. В Национальном исследовательском университете "МЭИ" завершилась Приемная кампания 2023 года по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. В 2023 году студентами НИУ "МЭИ" стали более 5 тыс. человек.

Всего было подано 83 тыс. заявлений на бакалавриат и специалитет и 5,5 тыс. заявлений по программам магистратуры.

В этом году более 3,5 тыс. поступающих было принято на бакалавриат и специалитет Университета и более 1,5 тыс. - по программам магистратуры.

"Приемная кампания в университете завершилась 100% набором абитуриентов. В этом году НИУ "МЭИ" занял второе место среди московских вузов по количеству поданных заявлений. Такой показатель подтверждает высокий уровень интереса и востребованности инженерных и технических специальностей среди абитуриентов. Отечественная энергетика всегда нуждается в квалифицированных специалистах, обеспечивающих стабильность и развитие отрасли, поэтому в наших силах подготовить не просто энергетиков, а настоящих профессионалов", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

В 2023 году наибольшее количество абитуриентов выбрали такие направления подготовки, как "Электроэнергетика и электротехника", "Прикладная математика и информатика", "Теплоэнергетика и теплотехника".

Также в этом году в НИУ "МЭИ" зачислены 39 детей участников специальной военной операции и три человека, которые принимали участие в специальной военной операции.