Ученые нашли новый вид жука-радужницы в балтийском янтаре

Ископаемого жука назвали в честь специалиста по жукам-листоедам А. О. Беньковского

ТАСС, 29 августа. Жуки-радужницы - своеобразная и достаточно обособленная группа современных жуков-листоедов. Они обитают и питаются на растительности около водоемов или непосредственно в них. Представитель такой группы возрастом около 40 млн лет был найден в балтийском янтаре и описан как новый для науки вид. Ископаемого жука-радужницу назвали в честь специалиста по жукам-листоедам д.б.н. А. О. Беньковского, рассказал сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. И. Канта Виталий Алексеев.

"Жук-радужница из балтийского янтаря - первый ископаемый представитель рода известный в трехмерном виде: раньше находки таких ископаемых ограничивались только отпечатками в осадочных породах. Ряд особенностей исследованного жука и уникальная возможность детального сравнения с современными родственниками ископаемого жука буквально со всех сторон, позволил причислить его к отдельному (шестому) подроду радужниц. К сожалению, эта несхожесть с современными видами, одновременно препятствует однозначной трактовке экологии ископаемого вида. Бесспорно, ископаемая радужница Беньковского - элемент травянистого прибрежного растительного сообщества, косвенно указывающий на наличие погруженных или полупогруженных растений вокруг водоемов в янтареносных лесах", - пояснил ученый.