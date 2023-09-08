В НИУ "МЭИ" более 1,5 тыс. школьников провели учебный день в университете

У старшеклассников была возможность поработать с программами графического и виртуального 3Dмоделирования, поуправлять мини-роботами и выработать электроэнергию при помощи возобновляемых источников энергии

ТАСС, 8 сентября. В НИУ "МЭИ" 8 сентября 2023 года более 1,5 тыс. школьников из 30 школ Москвы приняли участие в профориентационном мероприятии "Учебный день в университете".

​Для обучающихся 10-11 классов было подготовлено 38 тематических маршрутов, включающих более 100 интерактивных мероприятий на кафедрах 10 институтов НИУ "МЭИ". У школьников была возможность поработать с программами графического и виртуального 3Dмоделирования, поуправлять мини-роботами и выработать электроэнергию при помощи возобновляемых источников энергии.​

На лекционных занятиях и экскурсиях старшеклассники познакомились с тепло- и электроэнергетикой, молниезащитой и нейросетями, робототехникой и схемотехникой, "зелёными" технологиями, промышленной автоматикой и многими другими актуальными направлениями.

"Работа со школами для нас такая же важная и необходимая, как и работа со студентами. Именно такие профориентационные мероприятия позволяют ученикам старших классов определяться с их будущим и узнавать о востребованных профессиях. Помимо тематических мастер-классов, мы уже сейчас знакомим школьников с процедурой подачи документов в университет, с представителями отраслевых компаний и молодыми учеными. Один такой день, проведенный в НИУ "МЭИ", позволит им определить свои векторы развития и поставить цели на годы вперед", - рассказал о проведении учебного дня ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Учебный день в университете проводится в рамках новых стандартов реализации городских проектов предпрофессионального образования "Инженерный класс в московской школе" и "ИТ-класс в московской школе", предусматривающих знакомство старшеклассников с современными достижениями науки и техники, перспективными направлениями и цифровыми технологиями.

Возрастная категория: 6+.