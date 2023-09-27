В ДГТУ открывается Школа моделирования предприятия Росатома АО "ИТЦ "ДЖЭТ"

В рамках работы школы будут организованы производственная практика, стажировки обучающихся, а также предусмотрена возможность заключения договоров о целевом обучении с отличившимися студентами

ТАСС, 27 сентября. В Донском государственном техническом университете 28 сентября нынешнего года состоится торжественное открытие Школы моделирования АО "ИТЦ "ДЖЭТ". Новая структура создана на основании соглашения о сотрудничестве сторон, подписанного ранее, 15 марта.

В рамках открытия Школы моделирования будет проведен круглый стол, посвященный актуальным вопросам математического моделирования в свете тенденции к цифровизации бизнес-процессов. Представители Госкорпорации "Росатом", АО "ИТЦ "ДЖЭТ", а также представители крупных отраслей промышленности поделятся своим взглядом на ключевые вопросы развития сферы математического моделирования в разрезе Индустрии 4.0, а студенческое сообщество сможет принять участие в обсуждении, задав волнующие вопросы широкому кругу потенциальных работодателей.

"Создание Школы моделирования Инженерно-технического центра "ДЖЭТ" на базе кафедры "Приборостроение и биомедицинская инженерия" ДГТУ открывает новые возможности для наших студентов в области математического моделирования, - прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Школа разместится в главном корпусе университета, компьютерный класс будет оснащен авторским программным обеспечением, разработанным компанией "ДЖЭТ".

В рамках работы школы будут организованы производственная практика, стажировки обучающихся, а также предусмотрена возможность заключения договоров о целевом обучении с отличившимися студентами.

"Высококвалифицированные кадры всегда были и остаются нашим ключевым активом. Для повышения эффективности новых членов команды требуется не менее одного года обучения и подготовки. Мы решили, что начать образовательный процесс можно еще в вузах, где обучаются наши потенциальные сотрудники. Таким образом, мы экономим время на их адаптацию в команде, а молодые специалисты постигают азы математического моделирования еще на студенческой скамье, укрепляя свой профессиональный потенциал", - рассказал управляющий директор АО "ИТЦ "ДЖЭТ" Алексей Ковалевич.

В июле преподаватели ДГТУ прошли двухнедельную стажировку в АО "ИТЦ "ДЖЭТ", обучение проводилось на "фирменном" ПО от ИТЦ "ДЖЭТ" - REPEAT. Свои знания и навыки преподаватели в дальнейшем будут передавать ученикам школы. В поддержку эффективного образовательного процесса представители Инженерно-технического центра "ДЖЭТ" будут разрабатывать методические материалы.

Школа моделирования в Ростове-на-Дону станет третьей по счету в разрастающейся сети инженерно-математических школ АО "ИТЦ "ДЖЭТ": первые школы торжественно открыли свои двери в сентябре прошлого года в ведущих учебных заведениях страны - Казанском государственном энергетическом университете и Томском политехе.