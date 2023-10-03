Разработки ученого НГУ в области биофотоники отметили премией правительства региона

В список лауреатов премии правительства Новосибирской области для молодых ученых вошел Александр Москаленский

ТАСС, 3 октября. В список лауреатов премии правительства Новосибирской области для молодых ученых этого года вошел исследователь Новосибирского государственного университета, автор нескольких разработок в области биофотоники. В их числе - новые приборы, методы изучения клеток и разработка новых химических веществ, преобразующих энергию света в биологические эффекты.

Биофотоника - область науки и техники, в которой используется свет для получения информации о биологических системах и воздействия на них. Ученые Новосибирского университета не первый год ведут исследования в этом направлении, результаты, полученные одним из них - заведующим лабораторией оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ, к.ф.-м.н. Александром Москаленским и были отмечены премией I степени правительства области для молодых ученых в этом году в номинации "лучший молодой изобретатель".

Награду вручили не за отдельное достижение, а за комплекс результатов, полученных в последнее время. В их числе метод активации тромбоцитов, который позволяет следить за протеканием этого процесса в каждой клетке в реальном времени (что было невозможным при использовании классических методов).

Другая разработка - прибор для измерения люминесценции синглетного кислорода (одна из активных форм этого газа). В частности, он пригодится для фотодинамической онкотерапии, в ходе которой раковые клетки уничтожаются как раз активными формами кислорода.

"Мы используем этот прибор в лаборатории для анализа разработанных нами химических веществ, так как большинство из них тоже производят синглетный кислород под действием света", - рассказал Москаленский. Создание таких веществ, преобразующих энергию света в биологические эффекты, также вошло в перечень результатов, отмеченных премией правительства.

Ранее коллективом лаборатории была создана молекула, которая под действием ультрафиолетового света распадается с выделением адреналина. По данным вуза, поскольку ультрафиолетовый свет не очень биосовместимый, исследователи сосредоточились на веществах, работающих в видимом или ближне-инфракрасном диапазоне. "Одно из последних достижений - это молекула, выделяющая под действием красного света с длиной волны 670 нм оксид азота, важную биологическую молекулу, которая у нас в организме регулирует тонус сосудов, давление и многое другое", - отметил ученый.

Сейчас работа практически по всем направлениям продолжается (так, исследование тромбоцитов поддержано грантом РНФ). "Мы также начали применять методы нанофотоники, чтобы, в частности,сдвинуть длину волны активации наших веществ в область прозрачности тканей (так называемого "терапевтического окна" - ближней инфракрасной области спектра). Это важно с точки практического применения полученных нами результатов. Надеюсь, что использование в будущем новой исследовательской инфраструктуры в кампусе НГУ позволит повысить эффективность нашей работы", - подчеркнул Москаленский.

Речь идет о научно-исследовательском центре, который является частью нового университетского кампуса мирового уровня, строящегося в рамках национального проекта "Наука и университеты". Согласно планам, он должен быть введен в строй не позднее конца 2025 года, а в настоящее время идет отбор лабораторий и научных групп, которые в числе первых смогут воспользоваться этой инфраструктурой.