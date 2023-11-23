23 ноября, 14:14
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Толстовский университет обеспечивает работу трех Центров открытого образования за рубежом

Зарубежные партнеры приветствуют увеличение в 10 раз количества обучаемых студентов

ТАСС, 23 ноября. Тульские преподаватели ведут активную работу по обучению русскому языку как иностранному (инославянскому) и повышению квалификации учителей и преподавателей сразу в трех государствах: Республике Сербия, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), Республике Беларусь.

С 2023 года Университет Льва Толстого реализует проект "Создание центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Беларусь, Республике Сербия и Боснии и Герцеговине", который осуществляется на основе подписанного с Министерством просвещения Российской Федерации соглашения о грантовой поддержке.

Этот проект стал ядром стратегического проекта "Международная школа русского языка" программы "Приоритет-2030", участником которой вуз стал в конце 2022 года. Его целью стало расширение пространства, в котором функционирует русский язык, высоко оценивается и понимается русская культура и российское образование. Помимо создания Центров и обучения русскому языку как иностранному проект предусматривает повышение квалификации и формирование новых компетенций у преподавателей, сотрудников и студентов, которые участвуют в выполнении задач стратпроекта.

К концу года команда университета совершила рабочие поездки в три государства для заключения соглашений и открытия Центров открытого образования. Деятельность центров организована на базе школ и гимназий пяти городов Сербии, университетов двух городов Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, и Русского дома в Минске и нескольких учебных заведений столицы Республики Беларусь.

В ходе рабочих поездок представители руководства системы образования Балканских государств указали на потребность в количественном увеличении и качественном расширении программы обучения. Зарубежные партнеры, в частности, приветствуют увеличение в 10 раз количества обучаемых студентов и старт подготовки преподавателей.

Чтобы обеспечить Центры открытого образования качественной образовательной программой, специалисты университета разработали шесть курсов разного уровня подготовки для слушателей из балканских стран, и еще девять - для слушателей из Беларуси.

Обучение русскому языку на базе Центров, а также их филиалов будет проходить с участием 29 специалистов, для чего они прошли специальный курс переподготовки "Методика преподавания русского языка как иностранного".

Начало работы Центров открытого образования и обучения русскому языку было обеспечено организационной, нормативной и методической базой для распространения русскоязычного образования. Кроме того, в университете был создан институт русского языка как иностранного на базе международного факультета для расширения возможностей подготовки соответствующих специалистов.

Проект способствует укреплению международных позиций Российской Федерации, решению задач, связанных с установлением равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений на территории Союзного государства и со странами зарубежья, расширению международного культурно-гуманитарного сотрудничества, обеспечению образовательного, научного, культурного и информационного влияния Российской Федерации. 

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