Школа естественных наук ТюмГУ расширит научную составляющую образовательного минимума

Школа дополнит базовое образовательное ядро за счет внедрения более углубленного изучения биологии, химии, физики, экологии и природопользования

ТАСС, 30 ноября. Школа естественных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) дополнит базовое образовательное ядро за счет внедрения более углубленного изучения биологии, химии, физики, экологии и природопользования. Об этом рассказал ТАСС руководитель стратегического проекта ТюмГУ "Природовдохновленный инжиниринг" Андрей Елышев, который возглавит Школу.

"В Школе естественных наук планируется запустить новое ядро, оно получит название Science и включит в себя более глубокое изучение всех предметных направлений школы. Мы говорим о биологии, химии, физике, экологии и природопользовании. Это позволит активнее вовлекать только что поступивших студентов в научно-исследовательскую деятельность", - расcказал собеседник агентства. Такой формат даст студентам обширный инструментарий и опыт научной деятельности, что впоследствии сделает выпускников более конкурентоспособными в сравнении с выпускниками других университетов, добавил Елышев.

Школа естественных наук открылась в ТюмГУгод назад, в начале 2022-2023 учебного года, когда были запущены четыре образовательные программы бакалавриата и магистратура. Главным принципом работы школы стали междисциплинарность и широкое видение научных проблем.

Первые результаты модели "2+2+2"

Тюменский вуз стал одним из первых, кто запустил федеральный проект создания школ мирового уровня по программе "Приоритет 2030". Школа естественных наук с мультидисциплинарным естественным наполнением стала частью этого проекта. Как подчеркивает Елышев, появление таких школ позволит ответить на вызовы, стоящие перед современным высшим образованием. Он напомнил, что ТюмГУ полностью перешел на образовательную модель "2+2+2". В первые два года у студентов в рамках базового ядра - общеобразовательного минимума - формируется широкий кругозор области физики, химии, биологии и экологии, затем они выбирают, на каком из направлений сфокусироваться в следующие два года. В то же время для каждого из четырех направлений предусмотрен сквозной IT-трек для первых четырех лет обучения. Междисциплинарность вводится с первого курса: помимо своего профиля, студенты сразу начинают изучать все четыре предметных направления школы. У них есть возможность моделировать образовательную траекторию: например, к физике можно добавить химию, к биологии - экологические технологии. Фокусировка на предметной области происходит уже позже, но и тогда сохраняется возможность что-то изучать дополнительно.

"Тем не менее, после анализа первых наборов мы понимаем, что существующего основного ядра - общеобразовательного минимума - недостаточно. С учетом того, какие требования мы предъявляем к нашим студентам", - говорит Елышев. Первоочередной задачей Школы естественных наук он называет подготовку ведущих сотрудников, которые были бы активно и продуктивно вовлечены в науку и после выпуска были бы востребованы у работодателей именно с этой точки зрения.

"Наш главный результат - конкурентоспособные выпускники, которые будут интересны исследовательским центрам и компаниям. На данный момент первые два года обучения в университете не предполагают достаточно глубокого и всестороннего погружения в естественно-научные дисциплины, в научно-исследовательскую работу", - пояснил Елышев.

Новое общеобразовательное ядро

Запланированное внедрение в Школе естественных наук нового образовательного ядра с упором на углубленное изучение научных дисциплин призвано помочь и в реализации третьей "двойки" из формулы "2+2+2" - успешного обучения в магистратуре. "Научный трек - это гарантия для осознанного решения в части выбора магистратуры", - говорит Елышев, отмечая, что в целом стоит задача на все ступени "двоек" привлечь заинтересованных и мотивированных студентов.

"На первую ступень важно обеспечить приток "высокобалльников", изначально нацеленных на высокие результаты и способных их достигать. На этот год запланирована многоаспектная программа профориентационной работы со школьниками. Среди всех форматов особо могу выделить естественно-научную олимпиаду талантов "ЕНОТ" для учеников 10-11 классов, на стала одним из победителей конкурса проектов развития университета в рамках программы "Приоритет 2030" в 2022 году", - рассказал он.

Что касается магистерских программ, сейчас их в Школе естественных наук две - "Вычислительная биология" и "Экологизация бизнес-процессов". В обоих случаях на первом курсе студенты включаются в практически значимую для академических и индустриальных партнеров работу через проектную деятельность. Елышевподчеркивает, что магистратуры в школе в принципе разрабатываются в двух парадигмах: они могут быть исследовательскими и прикладными. "Направленность зависит от того, кто привлечен к созданию и дальнейшей реализации магистерской программы. На мой взгляд, все учебные планы должны формироваться в соответствии с запросами рынка, чтобы учить студентов тому, что востребовано работодателями сейчас или будет таковым в ближайшей перспективе. Составление образовательной программы осуществляется в связке с отраслью, когда партнер входит в образовательное пространство университета и формирует действительно нужные компетенции у студентов", - говорит он.

Елышев отмечает взаимосвязь образовательного наполнения и деятельности школы в области исследований и разработок: то, над чем работает научный коллектив, входит в программу обучения студентов. В области исследований и разработок Школа естественных наук нацелена на реализацию пяти проектов, рассказал он. Это, в частности, новые материалы, биоинжиниринг, машинное обучение и искусственный интеллект в естественных науках. "Как руководитель стратпроекта по природовдохновленномуинжинирингу могу сказать, что по ряду этих направлений университет уже осуществляет НИОКРы и видит грядущие потребности компаний. Есть понимание, к каким результатам мы должны прийти в различных горизонтах планирования и каких институциональных изменений это потребует", - резюмирует Елышев.