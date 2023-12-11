В Тульском вузе к 2025 году создадут программно-аппаратный комплекс для вертикальных ферм

В программе исследований предполагается работа с тремя индустриальными партнерами института

ТАСС, 11 декабря. Студенты Тульского университета имени Льва Толстого планируют создать программно-аппаратный комплекс управления вертикальными фермами до 2025 года на базе нового научного подразделения вуза для исследований и разработки методов прогрессивного растениеводства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба университета.

"Студенты будут изучать эффекты при различных условиях выращивания и определять наиболее оптимальные комбинации с учетом генетических и селекционных факторов. Итогом работы станет разработка программно-аппаратного комплекса управления вертикальными фермами, наиболее эффективно контролирующего системы освещения, полива и распределения питательных веществ", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, сотрудниками студенческого конструкторского бюро, деятельность которого организована в рамках Центра технологического превосходства "Передовые химические и биотехнологии", созданного при поддержке научно-образовательного центра "ТулаТЕХ", станут студенты-биологи и молодые специалисты университета.

В программе исследований предполагается работа с тремя индустриальными партнерами института, отметили в сообщении. В частности, ООО "Тульские МехатронныеСистемы", ООО "Оптимум Грин" и ООО "Тульская Ягодная Компания" помогут ученым с выбором компонентов технической базы и используемых агроматериалов, а также опробуют на промышленном уровне разработанные технические процессы выращивания агрокультур.