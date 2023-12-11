В Ивановской области отремонтировали свыше 10 домов культуры по нацпроекту

На развитие культуры в регионе из федерального бюджета выделено 363 млн рублей, что в три раза превышает бюджет 2022 года

ТАСС, 11 декабря. Власти Ивановской области в 2023 году провели капитальный ремонт 13 домов культуры в рамках нацпроекта "Культура", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областной думы.

"Ивановская область является активным участником национального проекта "Культура". Больше всего заявок поступает от муниципальных образований региона, где каждое второе учреждение культуры требует капитального ремонта и модернизации. В 2023 году были проведены капитальные ремонты в 13 домах культуры", - сообщила председатель Ивановской облдумы Марина Дмитриева, ее слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в текущем году также были открыты два современных библиотечных пространства и два виртуальных концертных зала, проведены капитальные ремонты трех музеев, несколько выставочных комплексов получили новое оснащение. Кроме того, в городе Тейково начато строительство центра культурного развития.

Отмечается, что в 2023 году на развитие культуры в регионе из федерального бюджета выделено 363 млн рублей, что в три раза превышает бюджет прошлого года.

Нацпроект "Культура" был инициирован в 2019 году, за прошедшие четыре года в Ивановской области отремонтировали 38 домов культуры, сообщили в пресс-службе, добавив, что в 2024 году реализация проекта продолжится.

"Новое оформление получили Ивановский театральный комплекс, Пестяковский краеведческий музей и 6 детских школ искусств. В регионе оборудовали 8 модельных библиотек, 11 виртуальных концертных залов и 17 кинозалов, а также приобрели два автоклуба. Новые оборудование установили в 9 детских школах искусств, 3 музеях, Ивановском музыкальном училище и Ивановском музыкальном театре", - добавили в сообщении.