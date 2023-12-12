Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, объема мощности теплоснабжающих организаций достаточно для обеспечения отопительного сезона

ТАСС, 12 декабря. Объема мощности теплоснабжающих организаций Ростова-на-Дону достаточно для бесперебойного отопительного сезона в городе в 2024 году. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения города Ростова-на-Дону на 2024 год. Утверждение схемы подтверждает наличие достаточного объема мощности теплоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона", - написал он.

Глава администрации отметил, что разработанная администрацией схема включает данные всех городских теплоснабжающих организаций, а также потребление тепловой энергии ростовчанами.

"Согласование проекта Схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов таких организаций как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации "Совет производителей энергии" и других", - добавил Логвиненко.