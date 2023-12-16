В СКФУ создали технологию обогащения мясных продуктов макро- и микроэлементами

Один из крупнейших мясокомбинатов Ставрополья выразил желание внедрить в производство новую рецептуру и заняться оптимизацией уже выпускаемых продуктов

ТАСС, 16 декабря. Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) с помощью цифрового моделирования разработали рецептуры мясопродуктов для рынка здорового питания, которые позволят обогатить исходный мясной продукт с учетом дефицита определенных нутриентов в конкретном регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"Методология включает в себя четыре этапа: на первом ученые анализируют пищевые привычки и рацион группы людей, на втором этапе изучают взаимодействие компонентов сырья друг с другом и определяют оптимальные условия и параметры технологического процесса. Следом наступает этап цифрового моделирования. На последнем этапе ученые производят и тестируют прототип продукта. Предлагаемый способ уже апробирован при разработке двух рецептур", - говорится в сообщении.

Данный подход может быть также использован для изменения рецептуры уже выпускаемой линейки мясных изделий, отметили в сообщении. Здесь добавили, что рецептами ученых СКФУ заинтересовались представители бизнеса. В частности, один из крупнейших мясокомбинатов Ставрополья выразил желание внедрить в производство новую рецептуру и заняться оптимизацией уже выпускаемых продуктов.

В свою очередь, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что университет усиливает поддержку междисциплинарных исследований, применение которых относится к важным направлениям экономики макрорегиона.

"Сейчас со стороны отечественных производителей отмечается высокий спрос на разработки в области перерабатывающей промышленности и пищевой биоинженерии. Одним из приоритетных направлений работы ученых нашего университета является разработка и внедрение в производство инновационных технологий полезных продуктов питания на основе интеллектуализации и автоматизации", - пояснил Беспалов, его слова приводятся в сообщении.

Результатом научных изысканий стал серебряный знак "Звезда Евразии" международного конкурса научно-исследовательских проектов, прошедшего в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи, а также целый ряд статей, в том числе публикация "Разработка рецептуры функционального печеночного паштета с пребиотическим действием" в журнале "Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов", добавили в пресс-службе.