Ректор ТУСУР заявил, что вуз выбрал верные направления для участия в программе "Приоритет"

Виктор Рулевский рассказал, что вуз сделал ставку на микроэлектронику, системы связи нового поколения, IT, кибербезопасность, науки о космосе, инжиниринг и биотехнические технологии

ТАСС, 20 декабря. Результаты реализации в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) программы "Приоритет 2030" показывают, что вуз выбрал верные направления для участия в проекте. Об этом заявил ТАСС ректор университета Виктор Рулевский.

"В прошлом году мы прошли в первую группу проекта, что накладывало на нас серьезные обязательства. Мы сделали ставку на определенные направления - микроэлектронику, системы связи нового поколения, IT, кибербезопасность, науки о космосе, инжиниринг, биотехнические технологии. После подтверждения статуса университета первой группы в треке "Территориальное и (или) отраслевое лидерство" мы поняли, что наши ставки были верны. Удержаться внутри группы - это амбициозная задача, которую мы выполнили", - сказал ректор ТУСУР.

Рулевский добавил, что в 2023 году ТУСУР впервые в истории вуза получил более 70% финансирования из внебюджетных источников - за счет хоздоговорных работ, грантов, коммерческой деятельности, что дает возможность развивать дополнительные направления и формировать необходимые компетенции у сотрудников и студентов.

Также выросло число подготовленных стартапов. Общий бюджет ТУСУР в 2023 году прогнозируется на уровне 4,2 млрд рублей, сообщил он. Было принято решение о подаче документов на переход в статус автономной некоммерческой организации, что необходимо для расширения инструментов инвестиционной деятельности и работы с работодателями путем перекрестного вхождения в управляющие советы, а также для решения комплексных инженерных задач и подготовки кадров.

"Мне кажется, эта история должна дать нам преимущества с точки зрения реализации наших проектов", - считает Рулевский.

Он рассказал, что ТУСУР продолжает создание Центра микроэлектронных систем (проект оценивается в 11,8 млрд рублей), который будет располагаться возле межуниверситетского кампуса - его строительство запланировано на ближайшие годы. Продолжат работу инженерные классы в 30 школах области, открытые в 2023 году с целью привлечения талантливой молодежи со знанием физики, математики и информатики, причем в них будет проходить и подготовка преподавателей. В ТУСУР уже производятся аккумуляторные батареи для спутников, планируется также начать производить конечную сборку устройств для проверки работоспособности системы энергоснабжения спутников.

"Мы планомерно идем в направлении формирования мегафакультетов и мегаинститутов в рамках четырех стратегических проектов. Эту сборку мы осуществляем не торопясь. В следующем году планируем к 1 сентября сделать первый мегафакультет - в области радиоэлектроники, объединив радиотехнический, радиоконструкторский факультеты, а также факультет электронной техники. Мы нацелены на качественную подготовку высококвалифицированных кадров по сквозным технологиям в области микроэлектроники и систем связи нового поколения, IT и кибербезопасности для обеспечения суверенитета нашей страны", - сказал ректор.

Программа "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет 2030" в 2021 году, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.