НИУ "МЭИ" предложил Подмосковью помощь в переподготовке энергетиков для ЖКХ

Программа НИУ "МЭИ" предполагает систему независимой оценки квалификации персонала и профессиональной переподготовки и выстраивания карьерной траектории

ТАСС, 15 января. Научно-исследовательский университет "МЭИ" (НИУ "МЭИ") выступил с инициативой организации оперативной переподготовки энергетиков для ЖКХ Московской области. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"НИУ "МЭИ" предложил разработать и реализовать областную программу подготовки высококвалифицированных кадров в интересах ресурсоснабжающих организаций Московской области на период до 2032 года", - говорится в сообщении.

Предложение направлено в Минэнергетики Московской области, сообщил директор Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ "МЭИ" Иван Щербатов. "Мы готовы оперативно помочь отрасли решить острую проблему нехватки квалифицированных кадров. Наш эффективный механизм целенаправленной подготовки для нужд предприятия обеспечивает бесшовное вхождение выпускника в штат и уверенность предприятия в непрерывности притока квалифицированных специалистов", - говорит Щербатов, его цитирует пресс-служба.

Отмечается, что программа предполагает систему независимой оценки квалификации персонала, программы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и выстраивания карьерной траектории. Предполагается ежегодное прогнозирование потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы, целевая подготовка кадров, а также единая система профориентации школьников и помощь в их подготовке к поступлению в профильные учебные заведения.

"НИУ "МЭИ" имеет многолетний опыт подготовки высококвалифицированных кадров для энергетики нашей страны. При поддержке НИУ "МЭИ" для "Мособлтеплоэнерго" разработан проект "Стратегии подготовки кадров ресурсосберегающих предприятий Московской области на период до 2032 года", проводятся "Дни энергетиков Московской области", которые призваны популяризовать профессию энергетика в среде школьников", - говорит ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, его слова приводит пресс-служба.

Также в интересах теплоснабжающих организаций в НИУ "МЭИ" разработана и с 2024 года будет объявлена в набор образовательная программа "Системы теплоэнергоснабжения городов" по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника", говорится в сообщении.