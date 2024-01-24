На конференции обсудят итоги и перспективы развития промышленности Новосибирской области

Спикером пресс-конференции выступит вице-губернатор региона Сергей Сёмка

ТАСС, 24 января. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция об итогах развития промышленного сектора Новосибирской области в 2023 году и планах на текущий год.

Спикером пресс-конференции выступит вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, который расскажет об индексе промпроизводства в регионе, об отраслях-лидерах, о перспективах расширения действующих производств и создания новых, а также об обеспеченности кадрами.

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