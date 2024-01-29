На пресс-конференции расскажут о нацпроекте "Экология" в Новосибирской области

Спикерами мероприятия выступят министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин и его заместители Юрий Марченко, Валерий Шрейдер и Жанна Шурова

ТАСС, 29 января. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о реализации национального проекта "Экология" в Новосибирской области в 2023 году.

Спикерами пресс-конференции выступят министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин и его заместители Юрий Марченко, Валерий Шрейдер и Жанна Шурова, которые расскажут об итогах лесовосстановительных работ, расчистки водоемов и ликвидации свалок в регионе в 2023 году, о плановых показателях и объеме финансирования нацпроекта, а также об основных направлениях его реализации в 2024 году.

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