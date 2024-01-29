Резидентами ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области стали более 20 компаний

Общий объем инвестиций в производство превысил 69 млрд рублей

ТАСС, 29 января. Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", которая располагается в Дзержинске Нижегородской области, стали уже более 20 компаний, общий объем инвестиций в производство приблизился к 70 млрд рублей, сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

Возможности ОЭЗ представили на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Презентация прошла в рамках Дня Дзержинска. "Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области". В настоящее время резидентами ОЭЗ являются более 20 компаний, общий объем инвестиций в производство превысил 69 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава города Иван Носков отметил, что для любого промышленного предприятия, в том числе для резидентов ОЭЗ "Кулибин", важны подготовленные площадки, режим максимального благоприятствования, преференции, но самое главное - профессиональные кадры. "Система образования в Дзержинске изначально была нацелена на подготовку специалистов для промышленного комплекса, и сейчас мы восстанавливаем связь между промышленниками и образовательными учреждениями, включая и средние школы. Предприятия предлагают достойную оплату, а муниципалитет - комфортные условия проживания, возможности для развития и налаженную систему среднего образования", - приводятся в сообщении слова Носкова.

Экономическая зона пользуется большим интересом среди инвесторов и предпринимателей не только Нижегородской области, но и всей страны, а также ближнего зарубежья, отметил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Заявки инвесторов на реализацию инвестпроектов по итогам потенциальных и прошедших экспертных советов уже покрывают более 60% территории площадки. В основном это предприятия химической отрасли, машиностроения, а также новых технологий.

Еще одной крупной производственной площадкой, представленной на форуме "Россия", стала площадка экопромпарка, который строится на площади 17,7 га в Дзержинске. Он предназначен для размещения организаций, занимающихся переработкой и возвращением в экономический оборот вторсырья. Строительство экопромпарка ведет ООО "Экологический цифровой оператор" по федеральной программе "Экономика замкнутого цикла".

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. В 2023 году площадь она была увеличена в 10 раз - до 724 га. Сейчас в состав ОЭЗ входит государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез-Ока".