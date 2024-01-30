На пресс-конференции расскажут о развитии животноводства в Новосибирской области

Спикером выступит заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко

ТАСС, 30 января. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция об итогах развития животноводческой отрасли в Новосибирской области в 2023 году и перспективах 2024 года.

Спикером пресс-конференции выступит заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, который расскажет об итогах работы отрасли в регионе, о показателях обеспеченности региона молоком, мясом и яйцами и стабилизации цен на них, о государственной поддержке крестьян, а также о реализации инвестпроектов в сфере животноводства и планах увеличения объема производства действующих хозяйств.

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