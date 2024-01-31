Матушкин: в Тамбовской области 12 жителей наградят знаком "Донорская слава Тамбовщины"

Вместе с нагрудным знаком доноры получат единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей

ТАСС, 31 января. В Тамбовской областной Думе прошло 37 заседание, которое открыло весенне-летнюю сессию. На первом в 2024 году заседании регионального парламента депутаты во главе с председателем Евгением Матушкиным рассмотрели 19 вопросов.

"Вопросов не очень много в начале года, но они все важны. Мы увеличиваем количество областных ежегодных грантов. В настоящее время в Тамбовской области учреждены 18 таких грантов: для обучающихся общеобразовательных организаций, спортивных школ, профессиональных образовательных организаций, для аспирантов организаций высшего образования. Для поддержки и стимулирования обучающихся принято решение увеличить общее количество грантов до 22", - пояснил Матушкин.

Также на заседании депутаты приняли решение о награждении людей, которые способствуют развитию донорского движения в области.

"12 жителей региона, которые сдали кровь и ее компоненты более 100 раз, будут удостоены нагрудного знака "Донорская слава Тамбовщины". Этот нагрудный знак был учрежден по инициативе Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова. Люди, которые занимаются столь благородным делом ради спасения человеческих жизней, которые являются примером человеколюбия и милосердия, заслуживают огромного уважения и признания. Вместе с нагрудным знаком доноры получат единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей", - прокомментировал Евгений Матушкин.

По словам председателя областной Думы, завершается большая работа по установлению координат границ Тамбовской области.

"Принят закон об утверждении заключения соглашения об установлении координатного описания границы между Тамбовской и Саратовской областями, а также рассмотрен закон об утверждении дополнительного соглашения об установлении описания части границы между Пензенской и Тамбовской областями. Работа по установлению координатного описания между Тамбовской областью и пятью субъектами Российской Федерации - Воронежской, Саратовской, Рязанской, Липецкой и Пензенской областями завершается", - сказал Матушкин.

Также, отметил председатель Тамбовской областной Думы, депутаты одобрили законопроект о внесении поправок к статье 10 Устава (Основного Закона) Тамбовской области Российской Федерации, который уточняет полномочия органов государственной власти Тамбовской области в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов, а также закрепляет принцип полномочия в части участия органов государственной власти Тамбовской области в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды. Работа над документом будет продолжена ко второму чтению. Кроме этого на заседании был принят закон, который внес изменения в отдельные региональные законодательные акты, направленные на совершенствование правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования.