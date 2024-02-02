В Новосибирской обрасти стартовал пилотный проект по онлайн-регистрации на "Лыжню России"

Всего на мероприятии ожидается около 15 тыс. жителей региона

ТАСС, 2 февраля. Пилотный проект по регистрации на Всероссийскую лыжную гонку "Лыжня России" через портал "Госуслуги" стартовал в Новосибирской области. Около 3,5 тыс. жителей региона уже зарегистрировались онлайн, рассказал в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Лыжня России" пройдет во всех муниципальных образованиях Новосибирской области 10 февраля. "В этом году мы следуем и идем шаг за шагом по цифровизации нашей области, Новосибирск попал в один из пилотных проектов на дистанционную регистрацию. Сегодня можно зарегистрироваться на участие в "Лыжне России" через "Госуслуги", это очень удобно. Это уже оценили многие жители Новосибирской области. В пилоте приняли участие несколько муниципальных образований и город Новосибирск. <…> На сегодняшний день уже практически 3,5 тыс. только зарегистрировались через Госуслуги", - сказал Ахапов.

Всего на мероприятии ожидается около 15 тыс. жителей региона, около половины - дети и молодые люди до 18 лет. По словам министра, в 2024 году, объявленном годом семьи, делается акцент на участии в гонке семей. Главный судья соревнований Ирина Лагутина рассказала, что в Новосибирске лыжная гонка будет проводиться на четырех дистанциях. Дети от шести до восьми лет пробегут 500 м, юноши и девушки до 18 лет - 5 км, взрослые - 10 км. Длина корпоративной дистанции будет соответствовать 2024 году - 2024 м. Министр уточнил, что члены регионального правительства и губернатор региона Андрей Травников примут участие в забеге.

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов рассказал, что в рамках спортивного мероприятия также будут организованы площадки для игры в волейбол на снегу и интерактивный хоккей.