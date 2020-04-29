Глава КРДВ: Дальний Восток в числе лидеров по количеству инвестпроектов в России

Образованная пять лет назад Корпорация развития Дальнего Востока не только сопровождает резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), она, по сути, создает на Востоке страны новый формат общения власти и бизнеса. Результат такой работы - новые рабочие места и инвестиционные проекты, промышленные и социальные объекты, жилье, дороги и инженерные коммуникации - там, где их раньше не было.

О том, как дальневосточные инвесторы меняют облик регионов, какие отрасли наиболее популярны у резидентов ТОР и СПВ и как бизнес приспосабливается к новым условиям из-за распространения коронавируса, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев рассказал в интервью ТАСС.

От "Газпрома" до малого бизнеса

— Аслан Султанович, какие достижения КРДВ за пять лет вы бы выделили?

— Значительные достижения нужно расценивать как плоды командной работы. На стадии становления, а пять лет для социально-экономического развития территории - срок скромный, для ДФО и его жителей сделано многое.

Дальний Восток за эти годы получил беспрецедентные для нашей страны инструменты развития. В их создании бесценна поддержка вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Петровича Трутнева и той системы управления, которую он возглавляет. Массу сил и времени развитию макрорегиона уделяет глава Минвостокразвития РФ Александр Александрович Козлов. За это время проведена важная законотворческая и нормотворческая работа - в общей сложности за пять лет принято около 280 документов. В лице Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) федеральный округ получил профессиональную команду единомышленников.

Во всех регионах Дальнего Востока, кроме Магаданской области, созданы и активно развиваются 20 конкурентоспособных ТОР. Режим свободного порта Владивосток распространен на 22 муниципальных образования Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. Инвестиционную деятельность ведут 2,3 тыс. резидентов. При этом интерес инвесторов к режимам не угасает, и число новых резидентов растет. В ходе реализации заявленных инвестиционных проектов уже вложено 845,5 млрд рублей, реализовано более 300 проектов. Общий объем заявленных инвестиций по соглашениям составил 3,9 трлн рублей.

На новых предприятиях ТОР и СПВ трудятся почти 40 тыс. дальневосточников, и еще около 124 тыс. рабочих мест планируется создать по мере запуска всех заявленных проектов. Это значит, что в ближайшие годы региону потребуются десятки тысяч профессионалов в самых различных сферах - строителей, агрономов, горняков, судомехаников, рыбаков, специалистов газохимической и судостроительной отраслей.

По итогам 2019 года лидером по количеству созданных рабочих мест в территориях опережающего развития стал Приморский край - более 7,5 тыс. жителей региона трудоустроены на предприятия резидентов ТОР, на втором месте находится Якутия с 7 тыс., на третьем - Камчатка, где создали свыше 3 тыс. рабочих мест. Что касается СПВ, то и здесь лидирует Приморье, где резиденты организовали более 11 тыс. рабочих мест, на втором и третьем местах - Хабаровский край и Сахалин.

Дальневосточный федеральный округ находится в числе первых в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов, и вложения государства - налоговые льготы, предоставление земли и инфраструктуры, другие преференции - себя оправдывают. Конечно, чтобы оценить все результаты, необходимо видеть картину комплексно. Со временем, когда состоится запуск еще 2 тыс. заявленных проектов, эффект почувствует каждый.

— На Дальнем Востоке создано несколько институтов развития, они есть и в самих регионах. Как потенциальному инвестору не запутаться в этом многообразии?

— Корпорация является ядром среди институтов развития для резидентов, реализующих свои проекты ТОР и СПВ. Именно она в режиме "единого окна" обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов и их безусловную реализацию. Но мы в командном формате взаимодействуем и с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), и с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), и с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК). К примеру, резидент нам говорит: "Мне нужны специалисты", мы обращаемся в АРЧК, и агентство помогает найти нужных профессионалов, или говорит, что ему нужен соинвестор, - направляем в АПИ.

Институтов развития, в том числе региональных, много, все они делают большую работу. Важно, чтобы потенциальные инвесторы находили правильный путь. И нам удалось выстроить такие коридоры для бизнес-процессов, где резидент может найти нужную дверь, и ему всегда откроют. Именно для удобства предпринимателей в 10 регионах ДФО созданы дочерние общества корпорации, которые сопровождают реализацию инвестиционных проектов на местах. Благодаря этому бизнес может получить необходимую помощь не только в наших головных офисах во Владивостоке или Москве, но и там, где непосредственно реализует свои проекты.

— Какие направления особенно популярны у резидентов?

— Каждая ТОР имеет свою специализацию. Например, ТОР "Михайловский" в Приморье ориентируется на сельское хозяйство, а ТОР "Курилы" - на рыболовство и рыбопереработку. Это не значит, что на этих территориях не могут работать резиденты других отраслей, но есть якорные проекты и основные векторы развития. Мировая практика показывает, что отраслевая привязка нужна.

В целом, наибольшая доля резидентов ТОР занимается логистикой и транспортом, каждый шестой резидент работает в этом направлении. На втором месте - туризм, на третьем - сфера, связанная с производством стройматериалов. Лидером по объему инвестиций является газохимия: четыре резидента реализуют проекты в этой отрасли на сумму почти 1 трлн рублей. Немного отстает нефтехимия - 784 млрд рублей инвестиций, на третьем месте - производство химических продуктов и судостроение, 262 и 251 млрд рублей соответственно. Это, конечно, связано с большой капиталоемкостью создаваемых производств, крупнейшие компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", являются инвесторами данных проектов.

Статистика по свободному порту Владивосток демонстрирует другие приоритеты у резидентов. Хочу отметить, что, в целом, большинство из них, 94% - это малый и средний бизнес. Это объясняется тем, что режим СПВ распространяется на муниципальные образования и привлекает большое количество МСП. В этом преференциальном режиме можно выделить три лидирующие отрасли по сумме всех показателей: недвижимость и девелопмент, логистика и транспорт и сфера услуг. Например, в сфере недвижимости и девелопмента работает каждый третий резидент СПВ, 684 компании. На эту же отрасль приходится и наибольший объем инвестиций – около 373 млрд рублей. Она располагается на втором месте в рейтинге создания рабочих мест – почти 16 тыс.

Лидером по количеству создаваемых рабочих мест является логистика и транспорт, где запланировано трудоустройство около 27 тыс. человек. Эта отрасль идет второй по объему запланированных инвестиций (321 млрд рублей) и третьей по числу резидентов - 249 компаний. На сферу услуг приходится 23% всех резидентов. В этой отрасли в свободном порту Владивосток планируется создать более 10 тыс. новых рабочих мест. По объему инвестиций сфера услуг (37,7 млрд рублей) уступает только сфере рыболовства и аквакультуры с запланированными инвестициями в 47,7 млрд рублей.

— Какие ТОР лидируют по числу резидентов, инвестиций и кто из них планирует создать наибольшее количество рабочих мест?

— Лидирует по числу резидентов ТОР "Камчатка", где ведут инвестиционную деятельность 98 компаний. За ней следует ТОР "Надеждинская" в Приморье с 62 резидентами. Третья позиция у ТОР "Чукотка", где реализуется 51 проект. По объему инвестиций абсолютный лидер - ТОР "Свободный" в Амурской области, где создается газохимический кластер.

По количеству создаваемых рабочих мест первенство у ТОР "Большой Камень" в Приморском крае. Якорный проект - строительство судостроительного комплекса "Звезда", который будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Инвестор рассчитывает создать 12 тыс. рабочих мест.

Жилье - рабочим

— Как ТОРы меняют социальную жизнь? Становятся ли они локомотивами для развития малого бизнеса?

— Пример Амурской области свидетельствует, как крупные предприятия создают основу для появления новой социальной и жилой инфраструктуры. С прошлого года в Свободном началось строительство жилого микрорайона на 5 тыс. квартир для сотрудников Амурского ГПЗ. Люди, прежде всего местные жители, смогут реализовать себя на своей территории. По поручению президента страны для города создан и уже реализуется комплексный план социально-экономического развития, рассчитанный до 2025 года. Он предполагает выделение средств из федерального бюджета на переустройство городской среды, что кардинальным образом преобразит Свободный. Жилищный фонд увеличится в 1,5 раза. До 2030 года в Свободном будет построено более 800 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, будет создано более 30 га парков и скверов, благоустроено более 80 км улиц.

В ближайшей перспективе новая социальная инфраструктура появится и в Сковородинском районе после запуска метанольного завода.

В Приморье, в Большом Камне для работников судостроительного комплекса и завода "Звезда" возводятся жилые микрорайоны более чем на 6 тыс. квартир, часть домов уже введена в эксплуатацию.

Якорный инвестор "Южной Якутии" - ООО "УК "Колмар" - в текущем году приступит к возведению современного жилого микрорайона в Нерюнгри. Проектом предусмотрены также строительство больницы, качественных мест проживания, базы отдыха у термального источника Нахот, спортивно-досугового центра на базе горнолыжного спуска, реконструкция здания аэропорта в поселке Чульман.

В этом же году в ТОР "Забайкалье" компания "Атолл" займется комплексной застройкой жилого микрорайона "Хороший", который будет состоять из 18 девятиэтажных домов с административно-деловыми секциями коммерческого значения, а также двух дошкольных учреждений на 240 мест и школы на 800 учащихся.

Отдельно хочу сказать о Байкальской горной компании (БГК), которая на севере Забайкалья занимается освоением Удоканского месторождения меди - крупнейшего в нашей стране. Объем инвестиций в проект - 76 млрд рублей. Он предусматривает строительство горно-металлургического комбината, первую очередь которого введут в эксплуатацию в 2022 году. Освоение Удокана ускорит решение проблем, накопленных на севере региона: позволит модернизировать аэропорт в поселке Чара, улучшить автомобильные дороги и модернизировать железнодорожную инфраструктуру, обеспечить территорию дополнительной электроэнергией для новых предприятий. Это и есть тот комплексный эффект, на который мы рассчитываем при реализации всех инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

— Летом 2019 года территории опережающего развития были созданы в Бурятии и Забайкалье. Как вы оцениваете их работу? Что уже удалось сделать?

— В обоих регионах этот инструмент оказался востребован. И мы уделяем пристальное внимание "новичкам" (Бурятия и Забайкальский край вошли в состав ДФО в ноябре 2018 года - прим. ТАСС), помогаем им. Руководство страны следит за результатами: неслучайно развитие этих регионов особо обсуждалось 6 апреля на встрече Владимира Владимировича [Путина] с Юрием Петровичем [Трутневым] и Александром Александровичем [Козловым].

В Бурятии, например, первоначально было всего две компании, которые получили статус резидентов и приступили к созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и птицеводческого комплекса. Но совсем скоро в число инвесторов ТОР войдут еще семь компаний. Постановление правительства России о расширении границ территории опережающего развития "Бурятия" уже подготовлено. Потенциальные резиденты готовы вложить свыше 7,7 млрд рублей в значимые отрасли региона - промышленность, добычу полезных ископаемых, туризм и здравоохранение. При этом для жителей республики будет создано более 530 рабочих мест.

В ТОР "Забайкалье" уже идет реализация 12 проектов с общим инвестиционным портфелем в 115,7 млрд рублей, буквально на днях мы подписали соглашение с 13-ым резидентом. В общей сложности, в регионе появятся более 5 тыс. рабочих мест, в которых так нуждаются местные жители. Восемь проектов в Забайкалье уже находятся в активной стадии реализации, шесть резидентов ведут проектно-изыскательские работы и еще четыре приступят к реализации проектов в течение года. А первым, кто уже запустил производство, стала группа "Инновация", приступившая к производству экологически чистого топлива. Резидент планирует ежемесячно выпускать до 900 т пеллет.

— Правительство Еврейской автономной области готовит пакет документов для расширения границ ТОР "Амуро-Хинганская". Насколько планируется увеличить ее размеры и зачем?

— Планируется, что к числу резидентов ТОР "Амуро-Хинганская" в этом году добавятся две компании. Реализация потенциальных проектов будет вестись в границах города Биробиджана и Облученского района. На расширенной территории инвесторы займутся разработкой оловянных месторождений Мало-Хинганского рудного узла и производством мучных кондитерских изделий длительного хранения. В совокупности эти проекты дадут экономике ЕАО дополнительно более 1 млрд рублей инвестиций и около 250 новых рабочих мест.

Льготы на выбор

— Не секрет, что бизнес на Дальнем Востоке часто сталкивается с трудностями из-за отсутствия нужной инфраструктуры - дорог, электроэнергии. Как вы помогаете резидентам решить эти проблемы?

— Чтобы обеспечить резидентов ТОР нужной инфраструктурой, на Дальнем Востоке реализуются более 280 мероприятий общей стоимостью 57,7 млрд рублей. Больше половины из них финансируются за счет федерального бюджета, остальные - из средств региональных бюджетов и внебюджетных источников. Более 100 мероприятий по созданию инфраструктурных объектов на сумму 9,5 млрд рублей уже завершены. При этом подчеркну: на один рубль государственных вложений в инфраструктуру Дальнего Востока приходятся 33,9 фактически вложенных рублей частных инвестиций, а российский и мировой опыт при этом признает "порогом эффективности" коэффициент один к десяти, то есть один бюджетный рубль на десять частных.

— В апреле глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в интервью ТАСС рассказал о создании альтернативной системы налоговых преференций для резидентов дальневосточных ТОР: предприниматели смогут платить не 0% налога на прибыль в первые пять лет и 12% - в следующие пять лет с учетом региональной льготы, а 7% - на весь период.

— В этом, прежде всего, заинтересованы регионы, ведь они хотят видеть эффект уже сейчас, им нужно получать налоги сегодня, а не через пять лет. Надеюсь, нововведение даст местным властям дополнительную мотивацию в борьбе за инвесторов, они начнут активнее создавать условия для бизнеса. В законопроект эта инициатива пока не воплотилась - идет ее обсуждение в министерстве.

Также мы хотим изменить, а если точнее, унифицировать подход к предоставлению льгот по налогу на имущество в регионах: льгота будет действовать не с момента подписания резидентского соглашения, а с момента постановки этого имущества на баланс. Так мы будем подталкивать бизнес к скорейшему началу деятельности.

Смоленск вместо Кореи

— Из-за закрытия государственных границ в связи с пандемией Дальний Восток остался без иностранных рабочих, прежде всего без китайских строителей. Это повлияло на работу резидентов ТОР? Не приведет ли к отставанию по срокам, убыткам? Какую поддержку власти готовы оказать резидентам в период сложной эпидемиологической ситуации?

— Перенос сроков в реализации проектов из-за отсутствия рабочей силы возможен, и мы понимаем, что на изменение ситуации потребуется время, поскольку речь идет о безопасности нашей страны и здоровье граждан. Тем не менее Агентство по развитию человеческого капитала ищет альтернативные способы замещения кадров, смотрит, как задействовать россиян. Есть поручения Юрия Петровича [Трутнева], связанные с поддержкой резидентов дальневосточных преференциальных режимов, и мы этим занимаемся.

Совместно с Минвостокразвития России внимательно следим за проблемами и потребностями резидентов ТОР и СПВ, ведем разработку и обеспечиваем применение соответствующих мер поддержки для инвесторов в содействии с ведомственными структурами. Мониторинг показывает, что на данный момент на первое место резиденты ставят проблемы, связанные с ограничениями в поставках из-за рубежа производственного оборудования и комплектующих, на втором месте - трудности в сбыте производимой продукции. Затрудненный въезд в Россию иностранных работников стоит на третьем месте в числе проблем.

Работа по сбору и обработке информации от резидентов продолжается. Данные о предполагаемых рисках и предложения по необходимой инвесторам поддержке мы передаем в Минвостокразвития РФ, точечно работаем по каждому конкретному вопросу.

Конечно, в краткосрочном периоде предприниматели пострадают от текущей ситуации. Но в целом, кризис является шансом для укрепления позиций и поиска новых площадок, новых моделей развития.

Чтобы минимизировать последствия введенных ограничений, разработана широкая линейка мер поддержки предпринимателей. В том числе продление сроков уплаты налогов и предоставления отчетности, мораторий на налоговые санкции и возбуждение дел о банкротстве, запрет на проведение проверок на предприятиях малого и среднего бизнеса, снижение тарифов на страховые взносы и кредитные каникулы. Еще одной формой поддержки являются беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для малого бизнеса, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Средний и малый бизнес получил возможность отсрочить платежи по уже имеющимся кредитам.

— На ввоз оборудования из-за рубежа ситуация повлияла?

— Нет, по информации Дальневосточного таможенного управления, все оформления через границу проходят в обычном порядке, грузооборот не прекращается, и, следовательно, все зоны таможенного контроля на объектах резидентов работают в штатном режиме.

Есть другая проблема, она связана с закрытием производств за рубежом из-за коронавируса: многие резиденты заказывали в Китае оборудование и стройматериалы, и теперь нужно найти им замену, перепрофилироваться. Но данная ситуация выгодна для отечественных производителей. Приведу пример: резидент из Якутии, который ввозил оборудование из Кореи, переориентировался и нашел поставщика в Смоленской области. В решении этих вопросов мы тоже будем оказывать содействие. В настоящее время создаем на своем сайте площадку, где резиденты смогут видеть продукцию друг друга и закупать ее без посредников.

ТОРы становятся больше

— Есть ли планы по созданию новых ТОР? Где они могут появиться, под какие проекты?

— Я бы говорил не о создании новых территорий, а о расширении границ уже существующих. Спрос новых инвесторов на ТОР растет, поэтому постановления правительства РФ о расширении границ ТОР принимаются довольно часто. Совсем недавно, в феврале, была расширена ТОР "Якутия", на которой два новых резидента уже приступили к реализации проектов. По соглашениям, подписанным с КРДВ, инвесторы создадут верфь для строительства современного речного флота и перевалочный терминал, вложат в свои предприятия 8,2 млрд рублей и создадут 784 рабочих места.

Благодаря расширению год назад границ ТОР "Нефтехимический" в Приморье стало возможным строительство Находкинского завода минеральных удобрений. Речь идет о создании крупнейшего на Дальнем Востоке комплекса по производству метанола и аммиака. Предполагаемый объем капитальных вложений в проект - 200,7 млрд рублей, предусмотрено создание 1,5 тыс. рабочих мест.

— Корпорация уже выходит за пределы Дальнего Востока - она начинает работать в Арктике. Можете назвать потенциальных резидентов ТОР Арктической зоны России?

— Верно. Правительство Российской Федерации наделило управляющую компанию полномочиями по управлению ТОР, создаваемыми в Арктической зоне России. Новая ТОР "Столица Арктики" будет расположена на территориях Мурманска, Кольского и Печенгского районов Мурманской области. Курировать ТОР поручено Корпорации развития Дальнего Востока. Пять компаний планируют получить статус резидентов, общий объем инвестиций в проекты составит 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. рабочих мест. В числе потенциальных инвестпроектов - центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, угольный терминал на западном берегу Кольского залива, туристический кластер в Печенгском районе. Для комплексного сопровождения арктических резидентов мы уже прорабатываем вопрос о создании в Мурманской области дочерней компании КРДВ: проведена встреча с вице-губернаторами, регион станет ее соучредителем.

— Юбилей - время для того, чтобы не только подводить итоги, но и ставить новые цели. Какую ключевую задачу вы ставите для корпорации и на что нацелены в будущем?

— Для нас важно не только сохранить созданную атмосферу доверия между нашей управляющей компанией и инвесторами, но также чтобы этот настрой переняли и все региональные команды. Усилия каждого участника, кто попадает в орбиту взаимоотношений, должны создавать тот эффект синергии, который способен многократно превышать затраченные ресурсы. Только так мы сможем обеспечивать бесперебойную работу механизмов преференциальных режимов, и маховик будет работать в полную силу.

Беседовал Андрей Цицинов