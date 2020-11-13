Программа "Белого фестиваля" в Новосибирске продлится до конца декабря

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. "Белый фестиваль" в Новосибирске открылся 11 ноября концертом грузинской певицы Теоны Контридзе и ее джазовой группой в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. В этом году расширенная программа фестиваля продлится до 25 декабря, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

"В этом году, как и со многими другими регулярными событиями, с этим фестивалем произошло то, что произошло. Мы должны были его перенести на осень. В этот раз получилось очень удачно, потому что в этом году мы будем наслаждаться совершенно разнообразной музыкой в течение полутора месяцев", - сообщил Милогугов.

Он добавил, что программа фестиваля будет расширенной - артисты представят 11 концертных программ разных жанров — классика, джаз-панк, фолк-рок и другие. По словам замминистра, несмотря на сложную обстановку, связанную с ростом числа заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19, культурные учреждения в регионе остаются безопасными для посещения мероприятий.

Автор проекта "Белый фестиваль" Алена Болквадзе отметила, что участниками фестиваля станут как новосибирские коллективы, например квартет Filarmonica, исполняющий камерную музыку, так и гастролирующие артисты. Свою концертную программу представят Сати Спивакова, Басиния Шульман, джазовое трио из Санкт-Петербурга "Добрый вечер" этно-группа Намгар и другие. Помимо музыкальных выступлений творческих коллективов, свою программу представит актер Сергей Чонишвили, который прочтет современную поэзию России и США.

"Белый фестиваль" уже семь лет ежегодно проводится Новосибирской государственной филармонией. На всех концертах летнего фестиваля музыканты выступают в белом, слушатели также могут выдерживать подобный дресс-код. В этом году дресс-код фестиваля будет необязательным. Фестиваль проходит в рамках реализации федеральной программы "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Теона Контридзе — грузинская джазовая певица и музыкант. В 1997 году создала джаз-коллектив, объединив вокруг себя нескольких артистов, исполняющих джазовую музыку.

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