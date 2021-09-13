СМИ: суд Иерусалима после трехмесячного перерыва возобновил рассмотрение дел Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение трех дел в отношении лидера израильской оппозиции и бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции, возобновилось в понедельник в Окружном суде Иерусалима. Об этом сообщает государственное радио Kan.

По данным радиостанции, заседание в понедельник проходит без присутствия самого Нетаньяху, который получил отвод. Судьи начали заслушивать показания бывшего главного редактора информационного портала Walla! Илана Иешуа в рамках так называемого дела 4000, по которому глава оппозиции обвиняется в предоставлении телекоммуникационной компании "Безек" преференций в обмен на положительное освещение деятельности его кабмина. Иешуа является первым свидетелем из нескольких сотен, которые должны дать показания в суде по трем делам против экс-премьера. Заседания теперь будут проходить еженедельно по понедельникам и вторникам, указывает Kan.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Бывший премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Нетаньяху до сих пор явился на три заседания суда - 24 мая 2020 года, а также 8 февраля и 5 апреля 2021 года. В соответствии с установленным порядком в мае прошлого года он подтвердил, что ему понятна суть обвинений, а 8 февраля заявил о своей невиновности. 5 апреля Нетаньяху явился в суд на выступление государственного обвинителя Лиат Бен-Ари, которое он обязан был выслушать лично.

Нетаньяху бессменно возглавлял правительство Израиля на протяжении 12 лет с 2009 года. 13 июня его сменил на премьерском посту Нафтали Беннет, который сформировал правительственную коалицию по итогам парламентских выборов, состоявшихся 23 марта 2021 года.