Москвичи смогут выбрать новогодние подарки от НКО через социальный маркетплейс

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Жители столицы могут совместить покупку новогоднего подарка с благотворительностью с помощью социального маркетплейса "Москва - добрый город", где представлены изделия людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Каждый подарок, представленный на социальном маркетплейсе, - это уникальная вещь, которая несет в себе частичку тепла и доброты. Покупая эти чудесные сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят рождественское чудо авторам работ. Подопечные фондов чувствуют себя востребованными и обретают уверенность в завтрашнем дне", - отметила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что в преддверии Нового года крупный заказ на товары, изготовленные горожанами с инвалидностью, сделала сеть гипермаркетов. Она планирует приобрести для своих сотрудников 750 подарков у общественной организации "Сообщество семей слепоглухих" и мастерской этой НКО для трудоустройства людей с инвалидностью "Артель блаженных".

Уточняется, что в маркетплейсе "Москва - добрый город" собраны магазины 26 социально ориентированных организаций, благотворительных фондов и государственных бюджетных учреждений. Все представленные изделия выполнены в мастерских, где работают люди с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, за почти шесть месяцев работы единой площадки для магазинов НКО мастерские расширили производство и ассортимент, а люди, которые собственными руками делают каждый такой товар, обрели стабильный доход и получили больше возможностей для творческой и трудовой реабилитации и социализации.

Проект "Москва - добрый город" реализуется специализированным центром занятости "Моя карьера". С момента его запуска сайт социального маркетплейса посетили около шести тыс. человек.