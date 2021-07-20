В Вологодском госуниверситете учредили стипендии высокобалльникам ЕГЭ

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Студенты Вологодского госуниверситета (ВоГУ), поступившие в этом году в вуз с высокими баллами ЕГЭ, будут получать именные стипендии в размере 5 тыс. рублей первый семестр обучения, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы ценим всех, кто прилагает усилия и добивается высоких результатов. И впервые в истории вуза мы решили поощрить успешных выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен на 95-100 баллов и подавших документы в наш университет, именной стипендией. Ее ежемесячный размер составит пять тысяч рублей. Получать выплату отличники начнут сразу же с 1 сентября, она рассчитана на весь первый учебный семестр и будет выплачиваться за счет собственных внебюджетных средств университета, - привела пресс-служба слова ректора ВоГУ Вячеслава Приятелева.

Положение о стипендиальном обеспечении студентов на первый семестр утверждено на заседании ученого совета университета. В вузе также предусмотрены повышенная стипендия для студентов, имеющих высокие результаты в учебе. Кроме академической, студенты и аспиранты ВоГУ могут дополнительно получать стипендию губернатора Вологодской области, правительства и президента России.

Как сообщалось в начале июля, количество стобалльников ЕГЭ увеличилось в этом году в Вологодской области на 24% - до 67 человек, получен также 2 901 высокобалльный результат - по химии, географии, литературе, русскому языку, профильной математике, физике, информатике, истории, обществознанию, биологии, английскому и немецкому языкам.

В структуре Вологодского университета семь институтов - строительный, социальных и гуманитарных наук; культуры и туризма; математики, естественных и компьютерных наук; машиностроения, энергетики и транспорта; педагогики, психологии и физического воспитания; управления, экономики и юриспруденции, а также университетский колледж. В университете обучается около 10 тыс. студентов. Приемная кампания в этом году ведется более чем по 40 направлениям подготовки.