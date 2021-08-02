Второй детский технопарк "Кванториум" в Мурманской области появится в 2022 году

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в Мурманской области появится в 2022 году в новой североморской школе на 1 200 мест, которую строят по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в понедельник в региональном министерстве образования и науки.

Единственный пока технопарк "Кванториум" в регионе действует в Мурманске на площадке центра дополнительного образования "Лапландия".

"В 2022 году в новой школе в Североморске откроется детский технопарк "Кванториум", на базе которого будут организованы инженерные, технические и очень востребованные сейчас среди старшеклассников IT-программы дополнительного образования", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в "Кванториуме" будет также реализована "Школьная лига Роснано" - сетевая программа, целью которой является продвижение в школах России идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь естественно-научного.

В Мурманской области в рамках национального проекта "Образование" заканчивается строительство новой школы на 1 200 мест в Североморске. Это первое подобное учреждение за 25 лет, которое построят в регионе. Образовательное учреждение будет состоять из пяти корпусов, в которых предусмотрены актовый зал на 800 мест, столовая на 620 мест, три спортивных зала, в том числе тренажерный, три лифта и зал хореографии. На территории школы также запланировали развитую инфраструктуру: спортивные площадки, футбольное и баскетбольное поля и дорожка для бега. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе будут созданы все условия для обучения. Открытие новой школы поможет решить проблему второй смены в Североморске.