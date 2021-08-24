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"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".

"Книги мертвых дядек про мертвых дядек". Как увлечь классикой прагматичных школьников

Антон Ермаков (справа)
© Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Современные школьники "не хуже" советских и не утратили тягу к познанию, однако мир с тех пор сильно изменился. Педагоги ищут новые подходы к преподаванию произведений Толстого, Тургенева, Островского. Участники Летней школы для учителей литературы, которая в третий раз прошла на базе музея-усадьбы "Ясная Поляна" в Тульской области, обсуждали, как научить современных детей воспринимать большую литературу

"Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, не убитого, живого". Учителя литературы — участники Летней школы в Ясной Поляне разбирают пушкинское стихотворение, как детектив расследует преступление. Предлагают версии, определяют свидетелей гибели богатыря, предполагаемых соучастников убийства и в конце концов вычисляют злодея. Цель Летней школы — научить учителей "размыкаться", отходить от привычного способа подачи материала, чтобы вернуть интерес подростков к классике.

"Зачем мне это надо?"

Участники Летней школы для учителей литературы отмечают утилитарный взгляд современных детей на образование.

— Я в школе 15 лет — да, дети становятся все более и более прагматичными в массе своей, им всегда важно сначала понять, а зачем это нужно: "Зачем нужно читать? А что будет, если я прочитаю? Что мне это даст?" Но когда объясняешь, что может дать чтение, то понимание приходит, — говорит учитель женской гуманитарной гимназии из города Череповца Вера Мелдова. — Моя ученица через два года после одного из таких разговоров сказала, что она поняла, что "литература везде". Это не просто школьный предмет, она помогает детям, подросткам, у которых еще очень мало жизненного опыта, этот опыт открывать и принимать. Сложность как раз в том, чтобы пробиться через эти прагматические установки.

Подростки, при всем их желании отрицать, противопоставлять свое мнение окружающим, и десятилетие назад, и сейчас были и остаются восприимчивыми к миру чувств, переживаний, созданному в литературе.

Вера Мелдова (слева) Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Описание
Вера Мелдова (слева)
© Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"

— Литература — предмет о жизни, и потому, преподавая ее, прагматичный взгляд детей нужно направлять на их жизнь, на их будущее, — говорит учитель гимназии №76 из Набережных Челнов Антон Ермаков. — У каждого педагога есть четкие инструменты воздействия, умения дать понять ребенку, зачем ему нужно обучаться или зачем нужны знания о каком-то конкретном произведении. Скажем, на примере "Анны Карениной" можно подумать о взаимоотношениях в своей будущей семье, и я такие задания даю.

Аналогичный прием эффективен и в преподавании объемных произведений, таких как роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого, который редкий школьник смог прочитать от начала и до конца.

— Я училась в школе в 1970-е годы и скажу честно, в школе "Войну и мир" не читала. Я всегда говорю детям, которые решили героически одолеть роман-эпопею, что до эпилога вы точно не дойдете, не осилите, но тем не менее есть такие, кто читает полностью, пусть их и немного, — говорит учитель литературы Зональненской школы Томской области Елена Александрова. — Сравнивая детей разных лет, я не вижу какой-то колоссальной разницы. Просто нужно найти то, что им близко, чтобы произведение воспринималось актуально для наших дней. Ведь все, что касается взаимоотношений, любви, духа, плоти — всего, что волновало Толстого в "Войне и мире", это же волнует и современного человека, школьников в том числе.

Война и мир технологий

Обычно, говоря о новых технологиях в образовании, подразумевают их применение в физике, математике, информатике, причем в основном в сфере допообразования — "Кванториумах", кружках робототехники, например. Но и изучение литературы совсем не исключает использования мультимедиа. Одним из таких инструментов стало приложение "Живые страницы" для смартфонов и планшетов, проект курирует редактор сайта tolstoy.ru Фекла Толстая, а в числе партнеров — Государственный исторический музей.

Елена Александрова и Полина Шатохина Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Описание
Елена Александрова и Полина Шатохина
© Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"

— Мне помогает приложение "Живые страницы", например, потому что там дети ориентируются очень хорошо. Основные произведения Толстого построены таким образом, что можно ознакомиться и со всем текстом, а также быстро посмотреть, как исторически развивается сюжет, — говорит Елена Александрова. — Это очень удобно на уроке, когда даешь задание посмотреть информацию, например, по Пьеру Безухову, Андрею Болконскому, Наташе Ростовой, как они пресекаются, и дети за какие-то 10 минут эту информацию получают.

По ее словам, это не противоречит принципу восприятия произведения в целом и отдельных образов персонажей, поскольку дети читают не краткий пересказ, а отрывки из оригинального текста, что удобно, учитывая объем "Войны и мира". Не противоречит это и условиям реальности — изменилась скорость восприятия информации, отмечают педагоги. Современные дети привыкли получать ее не из библиотек и не из печатных книг, а из интернета, через компьютеры и гаджеты.

— Мы все живем в "экранной" культуре, проводя перед телевизорами, компьютерами, гаджетами, наверное, 90% своего времени, — говорит учитель литературы московской гимназии №1514, председатель Гильдии словесников и один из организаторов Летней школы для учителей литературы Антон Скулачев. — Мы живем в культуре постоянно появляющихся новых интерпретаций литературных произведений — в фильмах, мультфильмах, комиксах, театральных постановках, перформансах. И это нормально, мы живем в очень множественном мире, где у текста не может быть одной интерпретации.

Председатель Гильдии словесников Антон Скулачев Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Описание
Председатель Гильдии словесников Антон Скулачев
© Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"

Понимая это, например, в Зональненской средней общеобразовательной школе в Томской области — сельской, кстати — пять лет назад организовали кинофестивали. Школьники снимают ленты по литературным произведениям. Они сами выбирают текст, который хотят экранизировать, пишут сценарий, играют роли, монтируют фильмы.

— Первой работой стал фильм по одному из эпизодов "Войны и мира", потом брали другие классические произведения — Пушкина, Бунина, Зощенко… Дети все больше заинтересовывались, включились в работу и начальные классы, — рассказала Александрова. — Самые большие фильмы были около 10 минут, но в основном в пределах 5–7 минут хронометражи, в жюри приглашаем тех, кто профессионально занимается кинематографом, наших бывших выпускников. Для детей это развитие творческих навыков, им это нравится.

Неизвестная литература

— Важно учитывать, что на дворе 2021 год, а последние по хронологии тексты, которые в массовой школе изучаются, ну в лучшем случае относятся к 1970-м годам, а иногда и к 1950-м, — рассуждает Скулачев. — И вот мне кажется, проблема в том, что массовое преподавание литературы игнорирует эти обстоятельства, закрывает на них глаза, как будто бы этого ничего нет и мы живем в культуре, в которой ничего не происходило в последние сто лет. Как будто не было великого русского кинематографа, фильмов Тарковского, Муратовой и других, не было литературы 1970–1990-х и 2000-х годов, которая входит в шорт-листы международных литературных премий.

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При этом пробелы в программе, по мнению Скулачева, можно восполнить и без участия регуляторов — профильных федеральных министерств и ведомств. Создание одного рекомендательного списка книг, который по традиции станет "железобетонным" — обязательным для использования, — это бесперспективно.

— Пусть будет, например, список для детей, которые любят фантастику, другой — для тех, кто любит приключения, и так далее. Хороший учитель — сам по себе уже специалист по культурному самоопределению и выбору самых разных вариантов. Цель литературного образования не в том, чтобы ученик прочитал все, что нужно прочитать, а в том, чтобы он стал самостоятельным читателем. Чтобы он понимал, что литература — это не то, что написал "мертвый дядька про мертвых дядек", а литература — это про него и для него самого, что он может быть соавтором: например, находить в разные моменты жизни подходящие себе книги или написать "фанфик" — продолжение истории по мотивам оригинального произведения.

Как узнать себя в литературе

Вера Мелдова предложила взглянуть по-иному на подход к изучению литературы в школе, пойти от обратного — начинать с современных авторов, более понятных детям, чтобы через их творчество добраться до классиков.

— Мне думается, что работу с детьми пятых-седьмых классов нужно строить именно так. Работа с современными авторами дает возможность как-то острее воспринимать литературу. Для детей ведь классика — "нафталин", и им нужно еще уметь как-то воспринять язык. Нами — взрослыми — язык Пушкина воспринимается как великий, а детям приходится даже в крошечном стихотворении "переводить" каждое слово, оно очень абстрактно воспринимается, — сказала она. — В работе с современными рассказами, повестями — а именно малые жанры наиболее удобны — школьник узнает себя, свои переживания в герое, начинает понимать, что можно делать, а что приведет к каким-то роковым последствиям. А дальше уже заглянуть, а что было с героями 100–200 лет назад, а оказывается, там еще глубже, еще интересней и сложней.

Антон Ермаков (в центре) Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Описание
Антон Ермаков (в центре)
© Пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна"

Использование только наработанных схем преподавания, по словам Антона Ермакова, вредно и для самого учителя, который в итоге "застревает", лишая себя свободы выбора методов работы. Здесь должна быть разумная грань, поскольку нынешние школьники — будущие студенты вузов, должны быть приучены и к классическим лекциям.

— Но полностью "садиться" на классическую трансляцию знаний — дети пришли, я прочитал тему, на следующем уроке проверим результат — нельзя, — говорит он. — Мы должны разнообразить учебный процесс для того, чтобы не терять связи с детьми, поддерживать их интерес к предмету, мотивировать, а с другой стороны — сами не застревать на каком-то одном уровне. Преподавать, например, ту же "Грозу" Островского по десятому кругу в одном и том же направлении, в одном и том же формате нет смысла.

© Пресс-служба Ясной Поляны

Со временем количество преподавательских инициатив должно только расти, считают в Летней школе. При поддержке Гильдии словесников проходит еще одна такая школа для учителей в Псковской области в Пушкинских горах (ее проводит общество "Пушкинский проект"), а в 2022 году планируют открыть третью — в подмосковном Переделкине.

— Конечно, хочется, чтобы на нашу страну была сотня летних школ, но пока одна — "Методическая копилка словесников", где 8 800 учителей со всей страны постоянно делятся вот этими подходами, идеями к урокам, как построить курс литературы. Мы стараемся и материалы Летней школы, и всего, что происходит, выкладывать. Задача — не мешать учителям, не надо их все время контролировать, да это и невозможно, нужно дать возможность таким инициативам расти и развиваться.

Алексей Шершнев

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