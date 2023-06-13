Президентская академия на Урале подготовит управленцев к работе в цифровой среде

Директор Президентской академии на Урале назвал ведение госпабликов, работу с инцидент-менеджментом и внедрение новых форм взаимодействия с населением ключевыми компетенциями современных чиновников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уральский филиал РАНХиГС займется подготовкой кадров с цифровыми компетенциями для Центра управления регионом (ЦУР) Свердловской области. Соответствующее соглашение подписали директор вуза Олег Гущин и заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы" Юлия Аблец, сообщили ТАСС в Центре общественных связей Президентской академии на Урале.

"Одна из главных целей сотрудничества - это выполнение запроса исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в регулярном повышении квалификации сотрудников в сфере цифровых коммуникаций, в подборе кадров - выпускников вуза по направлениям в сфере digital", - сказали в академии.

В рамках соглашения предусмотрено прохождение студентами учебной практики и стажировки в ЦУР Свердловской области, а также вхождение лучших учеников в кадровый резерв организации. Планируется осуществлять обмен опытом, практическими знаниями и навыками, заниматься разработкой программ профессиональной переподготовки специалистов.

"Президентская академия на Урале готовит будущих государственных и муниципальных служащих, которые к моменту выхода из вуза должны хорошо понимать работу Центра управления регионом Свердловской области. Потому что сейчас ведение госпабликов, работа с инцидент-менеджментом и внедрение новых форм взаимодействия с населением - ключевые компетенции чиновников. Мы уже начали практику проведения совместных образовательных форматов для студентов. Данное соглашение поможет инициировать совместные исследования, привлекать экспертов ЦУР, проводить совместные мероприятия", - прокомментировал директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.

Руководитель ЦУР Свердловской области Валентина Ермакова отметила, что совместные образовательные программы и стажировки помогут подготовить профессиональные кадры и привлечь талантливых выпускников в быстроразвивающуюся отрасль.