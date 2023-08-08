В школах Подмосковья введут стандарт профориентации

Профминимум реализуется в образовательных организациях на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Единую программу профориентации введут в школах Московской области с 1 сентября для учащихся 6-11 классов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах Подмосковья будет реализовываться единая программа профориентации. Ее участниками станут обучающиеся 6-11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Профминимум реализуется в образовательных организациях на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом. Уровень реализации учреждение выбирает самостоятельно. Каждый из уровней включает тематические уроки, тестирование, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры, профпробы, мастер-классы и конкурсы.

"По четвергам во всех школах России будут проводиться профориентационные занятия "Россия - мои горизонты", на которых ребята поучаствуют в коммуникативных и деловых играх, пройдут профориентационную онлайн - диагностику, профессиональные пробы и многое другое. Подобные профориентационные мероприятия помогут детям лучше узнать о многообразии профессий и определиться, кем они хотят стать в будущем", - уточнили в пресс-службе.

В 2023-2024 учебном году в школах в Московской области планируется открыть 678 предпринимательских, 63 инженерных, 176 ИТ, 292 профильных психолого-педагогических, 124 медицинских, 42 кадетских, 14 агроклассов и три художественно-эстетических класса.

"Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции", - добавила Каклюгина.