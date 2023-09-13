Эксперты предложили способы сделать востоковедение в России современным и практичным

Эта область науки, за редким исключением, психологически остается в XIX веке, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Российское востоковедение должно стать более ориентированным на реальную жизнь, стране необходимо больше специалистов по восточной экономике и юриспруденции. К такому выводу пришли участники сессии "Новые смыслы востоковедения: запросы работодателей, бизнес-образование и национальные интересы" на Восточном экономическом форуме.

По словам директора Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова, основами востоковедения должны остаться язык, культура и психология, а "надстройка должна быть более современная". "Работа с современными политическими элитами Азии, с бизнес-элитами, юриспруденция, торговля, а самое главное, культурная антропология стран Азии, которая поясняет психологию тех людей, с которыми мы имеем дело", - перечислил Маслов предметы, которыми необходимо усилить подготовку соответствующих специалистов.

Он отметил, что впервые в истории российские власти по инициативе главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова приняли программу подготовки специалистов по Азии и Африке, в которой задействуют как минимум 15 университетов. Ведущую роль в подготовке востоковедов будут играть не только вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, таких как Казань и Новосибирск, но и учебные заведения в Бурятии, Калмыкии, Туве, на Дальнем Востоке и в южных регионах России.

Необходимость модернизации

Участники круглого стола много говорили о недостатках нынешнего российского востоковедения, в первую очередь о пренебрежении к современным требованиям. В результате, несмотря на рост числа желающих стать востоковедом (только в этом году количество абитуриентов в ИСАА, по данным Маслова, возросло более чем на 15%), лишь около 30% молодых людей с соответствующими дипломами работают по специальности.

"Востоковедение, которое мы сегодня видим в России, за редчайшими исключениями "залипло" психологически в XIX веке", - констатировал Маслов.

По его словам, российское образование "психологически нацелено на матрицу работы с западными странами", и "когда Россия переключается на Восток, мышление остается западным". "До сих пор предполагают: давайте выучим китайский язык или турецкий язык, и дальше все само собой пойдет. Не пойдет. Если мы не научим наших людей работать с Востоком, их научит Восток работать с собой. Но научит по-своему", - отметил директор института.

Как напомнила доцент Высшей школы экономики Людмила Веселова, "многие классические подходы к китаеведению, построенные на истории и филологии, уже неприменимы". "Мы на этом форуме говорим об инвестициях, о привлечении китайского бизнеса. Простите, а кто будет работать в китайских компаниях? Историки или филологи? Уже давно назрела потребность <...> внедрять востоковедение в смежные специальности. Есть потребность в людях, которые смогут работать с бизнесом", - подчеркнула Веселова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недостаток специалистов, которые разбирались бы в юриспруденции стран Азии, в том числе КНР. "У нас граница номер два по продолжительности с Китаем, одно это должно сформировать плеяду юристов, которые помогали бы людям по обе стороны границы просто жить. <...> Чтобы найти журналиста, который будет работать в Пекине, со знанием языка и с пониманием международных отношений, это, как теперь модно говорить, квест", - сказала она.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.