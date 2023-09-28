Гумерова заявила, что идея включения поэзии Гамзатова в программы школ будет реализована

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре подчеркнула, что творчество поэта принадлежит не только народу Дагестана, но и всей многонациональной России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сенаторы найдут с профильным министерством точки соприкосновения по вопросу включения наследия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в учебные программы всех российских школ. Уверенность в этом выразила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Его слово актуально, оно доходит до умов, сердец. А что касается расширения возможности изучения этого творчества, я уверена, что с профильным ведомством мы найдем точки соприкосновения для того, чтобы это было реализовано", - сказала сенатор на пресс-конференции, комментируя предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Гумерова, говоря о творчестве поэта, подчеркнула, что это богатство принадлежит не только народу Дагестана, но и всей многонациональной России.

По ее словам, сейчас в определенных классах "изучается то или иное произведение Расула Гамзатова", но конкурс, проведенный Министерством культуры РФ, в рамках которого молодежь читала стихи поэта, "показал, насколько это творчество актуально, насколько интересно для молодого поколения".

Выступая на прошлой неделе на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Дагестане, Матвиенко предложила включить изучение наследия Гамзатова в учебные программы всех российских школ. Спикер СФ подчеркнула, что изучать творчество поэта нужно не только в школах Дагестана, но и во всей России.