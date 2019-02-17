Глава МЧС отметил слаженность работы всех оперативных служб при обрушении в здании ИТМО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев оценил слаженность работы всех оперативных служб при ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
"Отработали слаженно. В данном случае и городские власти, и федеральные органы исполнительной власти отработали как положено", - сказал в воскресенье Зиничев в видеокомментарии, распространенном ведомством.
- Власти Петербурга сообщили, что обрушение в ИТМО произошло из-за нарушений при ремонте
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- При обрушении перекрытий в здании университета в Санкт-Петербурге никто не погиб
В субботу в здании ИТМО произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи, а также кровли. Университетский корпус в доме № 9А на улице Ломоносова располагается в здании Императорского коммерческого училища, построенном в 1869-1871 гг. и являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.
По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания были эвакуированы 86 человек. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").