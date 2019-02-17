МЧС: общая площадь обрушения в Университете ИТМО в Петербурге составила 885 кв. м

"По обрушениям: на этажах - 760 кв. м и еще 125 кв. м - площадь обрушения кровли", - сказал представитель ведомства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. Общая площадь обрушений этажей и кровли в корпусе Университета ИТМО (информационных технологий, механики и оптики) в Санкт-Петербурге составила 885 кв. м, сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Он добавил, что в настоящее время на месте от МЧС работают 17 единиц специальной техники и 53 человека, спасатели вручную ликвидируют опасные висящие конструкции. "Укрепление поврежденных [в результате ЧП] конструкций на данный момент завершено, тяжелая техника готовится к заезду", - отметили в ведомстве.

В ГУ МЧС по городу также отметили, что после укрепления конструкций здание проверили аппаратно-программным комплексом "Струна", который применяется для оценки технического состояния зданий и сооружений, материалы исследований переданы в службу строительного надзора города.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к корпусу ИТМО доставили кран для разбора завалов. Об использовании этого вида техники накануне говорил врио губернатора города Александр Беглов. Территория происшествия оцеплена, однако движение по улице Ломоносова, перекрытое в субботу из-за ЧП, уже открыто.

Обрушение в вузе

В субботу в здании ИТМО произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. Университетский корпус в доме № 9А на улице Ломоносова располагается в здании Императорского коммерческого училища, построенном в 1869-1871 гг. и являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания были выведены более 80 человек. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

В прокуратуре Петребурга ТАСС также сообщили, что расследование дела взято на контроль. "Прокуратурой города взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по факту происшествия в вузе", - сказал представитель ведомства.