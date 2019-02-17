Ремонт в здании университета ИТМО в Петербурге был согласован с властями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы в здании университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге, где накануне обрушились перекрытия на нескольких этажах, были согласованы с властями города. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба вуза, отвечая на официальный запрос ТАСС и уточнив, что речь, в частности, идет Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В субботу в ИТМО произошло обрушение перекрытий этажей с пятого по второй и частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет, из здания было эвакуировано более 80 человек.

"Работы выполнялись подрядчиком ООО "ПетербургРеставрация" (ООО "ПР"). Работы выполнялись по проекту, разработанному проектной организацией и согласованному с КГИОП", - сказали в пресс-службе. В вузе уточняют, что информация касается ремонтных работ на втором этаже здания, и подчеркивают, что "зона проведения работ была закрыта для свободного прохода студентов и сотрудников вуза".

КГИОП находил нарушения

В то же время, накануне пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова рассказала ТАСС, что комитет в сентябре 2018 года выявлял нарушения при проведении ремонта в здании на Ломоносова, 9А. По ее словам, "ответственные за проведение ремонта лица в сентябре 2018 года получили предписания в части работ в интерьерах здания на первом этаже по метлахской плитке". В КГИОП сообщили также, что информация о том, были ли согласованы ремонтные работы на крыше, уточняется.

Ранее пресс-служба КГИОП сообщала, что в ходе проверки реставрации здания Коммерческого училища по адресу ул. Ломоносова, д. 9 - объекта культурного наследия регионального значения, было установлено, что работы на объекте проводились самовольно и без письменного разрешения комитета.

Как пояснил ТАСС зампредседателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов, в сентябре 2018 года в здании из-за самовольного ремонта была утрачена часть метлахской плитки завода Эрлиха.

"Там историческое напольное покрытие, и его просто сбили, сняли и шли работы очень радикальные без согласования с комитетом по охране памятников", - сказал он.

Занятия перенесут в другое место

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, общая площадь обрушений этажей и кровли в корпусе Университета ИТМО составила 885 кв. м, сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

Ректор вуза Владимир Васильев ранее сообщил агентству, что занятия, которые должны были проходить в ближайшее время в этом здании, будут перенесены в другие учебные корпуса вуза. В аварийном здании находятся факультеты безопасности информационных технологий, факультет пищевых биотехнологий и инженерии, факультет низкотемпературной энергетики и другие.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В прокуратуре Петербурга ТАСС сообщили, что расследование дела взято на контроль.