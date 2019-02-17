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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

Местонахождение всех студентов ИТМО после обрушения в учебном здании установлено

Инцидент не скажется на учебном процессе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Участники оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге установили местонахождение всех студентов вуза и убедились, что они вне опасности. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава оперативного штаба - вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Обрушение в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре города, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, не было.

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"Сегодня, самое главное, нет информации [о пропавших], все студенты опрошены - все находятся на своих местах: в домашних условиях или на занятиях, в библиотеках", - сказал Кириллов.

По его словам, инцидент не скажется на учебном процессе, занятия для студентов будут проходить в других помещениях ИТМО, планируется также привлечь к решению проблемы другие вузы. "Учебный процесс в университете <...> будет строиться за счет других помещений, и мы попытаемся посодействовать за счет федеральных учреждений - тех, кого касаются вопросы химии и микробиологии", - пояснил глава оперативного штаба.

Кириллов сказал, что штаб продолжает работу, "каждому члену оперативного штаба определены задачи по вопросам энергетики, благоустройства". На месте силами специалистов МЧС проводится укрепление поврежденных конструкций и разбор завалов.

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РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
Обрушение перекрытий в университете в Петербурге
Обрушение в здании ИТМО в Петербурге произошло из-за перегруза конструкций
В настоящее время идет разбор завалов, куда упала часть обрушившихся материалов
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