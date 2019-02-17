Местонахождение всех студентов ИТМО после обрушения в учебном здании установлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Участники оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге установили местонахождение всех студентов вуза и убедились, что они вне опасности. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава оперативного штаба - вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Обрушение в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре города, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, не было.