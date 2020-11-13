Власти Карелии перевели на дистанционку все учреждения профобразования

ТАСС, 13 нобря. Власти Карелии из-за угрозы распространения коронавируса перевели на дистанционное обучение школьников четвертых классов, все учреждения профессионального образования, а также ужесточили ограничения для пожилых граждан. Соответствующие изменения в распоряжение внес глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение. Они вступают в силу с понедельника. Вот ключевые моменты: с 16 ноября на дистант переходят учреждения профобразования. При этом студенты могут остаться в общежитиях. Практические занятия можно проводить в аудиториях для групп не более 10 человек с соблюдением соцдистанции. Школьники четвертых классов также переводятся на дистант с 16 по 30 ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы оперштаба в ее официальном канале в Telegram.

По данным пресс-службы, с понедельника будут введены новые ограничения, касающиеся граждан старше 65 лет. "Время шопинга для них строго ограничено - в будни с 10:00 до 13:00. Остальных посетителей в это время магазинам обслуживать запрещено. В аптеку за лекарствами по-прежнему можно выйти в любое время. Категории 65+ запрещается посещать фитнес-клубы, бассейны, другие закрытые спортобъекты, кафе и рестораны. Исключение - служебные столовые по месту работы. Жители старше 65 на период самоизоляции с 16 по 27 ноября имеют право взять больничный", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти республики предписали работодателям перевести сотрудников старше 65 на удаленную работу. "Выйти из дома городские пенсионеры старше 65 могут только по нескольким поводам: чтобы обратиться за экстренной медпомощью, сходить в магазин - в установленное время, прогуляться во дворе или в парке, добраться на работу или для ухода за людьми с инвалидностью. Также можно вынести мусор и выгулять домашнего питомца", - отмечается в сообщении.

По данным оперштаба, всего за время пандемии в Карелии выявили 9 630 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 996 пациентов, умерли 66 человек.