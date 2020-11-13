В Кировской области до 90% вырос охват населения услугой по вывозу отходов

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Охват населения Кировской области услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов вырос с 2016 года с 40% до 90%. Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе отчета о работе за три года.

"Кардинальные изменения, в частности, за последние три года, произошли в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО. В сельской местности впервые был организован сбор и вывоз отходов. С 2016 года степень охвата системой сбора и вывоза отходов из населенных пунктов Кировской области выросла с 40% до 90%", - сказал Чурин.

По его словам, твердые коммунальные отходы сейчас вывозятся только на лицензированные полигоны, все поселковые несанкционированные свалки закрыты и ликвидируются.

"С 2019 года в Кировской области создано более 1 370 оборудованных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, установлено почти 18 тыс. контейнеров, закуплено 72 новых мусоровоза. Налажена автоматизированная система учета ТКО, что позволяет контролировать маршрут и исключает возможность выгрузки отходов вне полигона. Мы ведем работу по созданию новой инфраструктуры, включающей объекты по сортировке твердых коммунальных отходов, собираемся строить крупный комплексный объект сортировки и переработки отходов мощностью до 200 тыс. тонн в год", - отметил Чурин.

Он также рассказал, что власти планируют изменить систему транспортировки отходов. Сейчас вывоз выполняют предприятия по транспортированию, чтобы избежать возможных сбоев в случае ухода с рынка компаний, в будущем функции транспортировщика планируют передать областному предприятию.

Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января 2019 года занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".