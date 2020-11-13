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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия создала группу научных советников по коронавирусу

Платформа, как ожидается позволит обеспечить более скоординированный научный подход государств союза к реализации мер общественного здоровья в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о проведении первого заседания группы научных советников по коронавирусу, таким образом группа приступила к работе на девятом месяце после начала пандемии. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала научных советников государств ЕС на первом заседании платформы по COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Эта платформа позволит обеспечить более скоординированный научный подход государств Евросоюза к реализации мер общественного здоровья в Евросоюзе. Эта платформа дополнит группу советников председателя Еврокомиссии и работу Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Заседание прошло под председательством еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес", - сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Решение о создании этой научной платформы было принято на экстренном саммите глав государств и правительств ЕС по противодействию второй волне пандемии 29 октября.

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Пандемия COVID-19
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