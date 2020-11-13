Власти Кировской области намерены к 2022 году создать мусоросортировочный комплекс

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют к 2022 году создать первый в регионе мусоросортировочный комплекс, после чего начнется масштабирование пилотного проекта по раздельному сбору отходов. Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе отчета о работе за три года.

"В Кирове [на нескольких площадках] и в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района с 1 июля реализуется пилотный проект по раздельному сбору отходов. Эксперимент показывает неплохие результаты, этот опыт мы планируем масштабировать на всю область, но нет смысла начинать без наличия объекта [для] мусоросортировки. Когда у нас появится этот объект, сразу начнем масштабировать проект. Думаю, к 2022 году объект должен появиться", - сказал Чурин.

В настоящее время в регионе нет крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Ранее власти планировали создать комплексный объект, включающий обработку, утилизацию и размещение ТКО на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском поселении в районе действующего полигона "Лубягино". Однако некоторые жители близлежащих населенных пунктов выступили против строительства, так как комплекс должен был расположиться между несколькими деревнями, на границе с крупным микрорайоном Кирова, в зеленой зоне города. Позднее в правительстве приняли решение территориально разделить объекты: мусоросортировочный завод планируется построить в промышленной зоне города Кирова, размещение полигона и объекта утилизации предполагается на удалении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология".