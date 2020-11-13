В НАО намерены продлить рекомендации о переводе на удаленку 30% сотрудников до конца года

ТАСС, 13 ноября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) продлят с 16 ноября и до конца года действие рекомендаций для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующие изменения внесут в указ губернатора, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО по итогам заседания оперативного штаба.

В середине октября работодателям НАО рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников и сотрудников старше 65 лет. Обе рекомендации вводились с 19 октября.

"В регионе продлили с 16 ноября до конца 2020 года действие рекомендации для нанимателей о переводе не менее 30% списочного состава работников на дистанционный режим работы. Соответствующие изменения внесут в постановление губернатора 12-пг "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В ходе заседания штаба губернатор НАО Юрий Бездудный поручил оперативно развернуть на базе Ненецкой окружной больницы собственную ПЦР-лабораторию, которая позволит увеличить объемы бесплатного тестирования жителей НАО с признаками коронавируса и снизить стоимость теста для желающих сделать его самостоятельно; сократить до минимума время доезда скорой помощи до пациентов и время ожидания врача на дому. Для этого поликлинике по поручению губернатора выделен дополнительный транспорт, который развозит участковых врачей-терапевтов на вызовы.

Также Бездудный отметил, что объемы ПЦР-тестирования в регионе за последнее время увеличились в три раза. "Накануне было зафиксировано рекордное количество - 315 за сутки. Что касается уровня заболеваемости, то за прошедшие сутки официально зарегистрировано восемь случаев заболевания COVID-19, а всего с начала пандемии - 558", - говорится в сообщении.