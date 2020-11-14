В России отметят День социолога

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. День социолога - неофициальный профессиональный праздник для всех тех, кто так или иначе причастен к социологии, отметят в России в 27-й раз в субботу.

В течение дня все желающие могут принять участие в онлайн-марафоне, написать социологический диктант, узнать о книжных новинках и фильмах о социологии.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, исследования общественного мнения позволяют понять, чего хотят, ждут, боятся граждане страны, жители конкретного региона или города, представители социально-демографической или профессиональной группы, протестировать проект важного решения. Помогают оценить реакцию на принятый закон, указ, постановление, наконец, измерить общую социальную "температуру". "Если этого не делать, легко совершить грубую управленческую и политическую ошибку, а она будет дорого стоить всем", - сказал собеседник агентства.

По словам Федорова, сейчас активно развивается и наращивается количество исследований в интернете, в том числе в соцсетях, но пока основная масса исследований проводится через телефон - это быстро, технологично, удобно. "В будущем мы, безусловно, придем к использованию технологий ИИ (искусственный интеллект) при реализации наших исследований. Это ускорит и упростит нашу работу. Позволит более оперативно проводить исследования, собирать и анализировать данные, выборки, сообщать о результатах", - отметил Федоров.

Социологический диктант

В субботу с 10 до 11 утра все желающие могут попробовать свои силы, ответив на 27 вопросов по социологии и опросам общественного мнения, и получить оценку своим знаниям. Это первый такого рода диктант в России.

"Социологический диктант - это просветительский проект для всех, кому интересно общество и люди, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени. Сразу после завершения диктанта каждый увидит свой результат. Мы озвучим лишь общий результат", - рассказал Федоров. По его словам, диктант призван не только популяризировать науку об обществе, о нас, но и помочь начать разбираться в ней, особенно в терминах, которые постоянно фигурируют в СМИ. Чем грамотнее общество, тем меньше будет фейков и заблуждений, считает глава ВЦИОМ.

Зарегистрироваться для участия в диктанте можно на сайте https://dict.wciom.ru/.

Кроме того, в субботу ведущие социологи в рамках X Международной грушинской социологической конференции расскажут, как изменился образ жизни россиян в 2020 году. Будет представлен "Опрос об опросах" - данные о том, как россияне относятся к опросам, также будет презентована новая Грушинская премия за лучшую книгу по социологии на русском языке, дан старт приему заявок.