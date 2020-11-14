Эксперт: власти США намерены распространить миллионы доз вакцин после выдачи разрешения

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американские власти готовы в течение 24 часов распространить десятки миллионов доз вакцин от коронавируса после получения от регулятора разрешения на использование препарата. Об этом заявил в пятницу один из руководителей программы администрации "Операция невероятная скорость" (Operation Warp Speed), глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.

"Мы предполагаем, что в нашем распоряжении будут десятки миллионов доз вакцин, что немедленно произойдет в рамках экстренного разрешения на использование, - сказал он, выступая в Белом доме. - Мы распространим [дозы вакцин] сразу же, как только Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешит их экстренное использование". "Мы сделаем это в течение 24 часов", - отметил генерал, отвечающий в программе за логистику.

По словам другого участника программы, бывшего руководителя департамента по разработке вакцин британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Монсефа Слауи, до конца года две вакцины и два препарата для лечения коронавируса, вероятно, получат разрешение на экстренное использование. "Шесть вакцин находятся на стадии клинических испытаний. 4 из них - на третьей фазе испытаний, две же прошли третью фазу, - отметил он. - Было заявлено 9 ноября, что вакцина Pfizer имеет эффективность более 90% Это показывает, что вакцинация против коронавируса возможна".

По словам ученого, в администрации оптимистично настроены относительно эффективности других вакцин. "Надеюсь, на следующей неделе мы, возможно, услышим очередную хорошую новость об эффективности вакцин", - сказал он. "Две вакцины завершили третью фазу и, вероятно, подадут заявки в Управление на экстренное использование в ближайшие недели. В случае одобрения препараты могут быть использованы для иммунизации населения в декабре, - уточнил Слауи. - Две вакцины и два препарата от коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование до конца года. Это значительное достижение".

Новости BioNTech и Pfizer

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения их вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимается компания Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.