На Сахалине проводят семинар по морскому экотуризму

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Двухдневный семинар, посвященный морскому экотуризму, в субботу утром стартовал в Южно-Сахалинске при поддержке Фонда президентских грантов и агентства по туризму Сахалинской области. Участники мероприятия вместе с приглашенными спикерами разрабатывают правила организации и проведения морских туров по наблюдению за тюленями и китами, сообщила ТАСС один из организаторов, руководитель островной общественной организации "Друзья океана" Анна Голева.

Семинар организован по проекту "Друзья океана: Дальний Восток", реализуемому организацией "Друзья океана". Ранее зоозащитники сообщали журналистам, что на 7,9 млн рублей, выделенных из Фонда, запланирована организация на российском Дальнем Востоке групп помощи раненым и запутавшимся в пластиковых отходах морским животным. Летом этого года "Друзья океана" вместе с коллегами и учеными провели первую в России экспедицию по спасению морских котиков от мусора. Велась работа по организации семинара по морскому экотуризму.

"Семинар начался и сейчас идет в полном разгаре. В нем принимают участие около 25 человек - достаточное количество. Среди них - туроператоры, представители природоохранных организаций, волонтеры, любители дайвинга, фотографы и видеооператоры", - рассказала Голева.

По информации организаторов, семинар будет длиться до вечера с короткими перерывами. Работа поделена на две части: самостоятельно в группах и вместе с ведущими мероприятия. В роли спикеров на семинаре выступают местные зоозащитники, а также зоолог, член Совета по морским млекопитающим, эксперт по китообразным Всемирного Союза охраны природы, сертифицированный гид Григорий Цидулко, подводный фотограф дикой природы, основатель туроператора Team Trip и проекта Whale Watching Russia Михаил Коростелев. По итогу дня присутствующие должны будут узнать о правилах безопасности на воде, об особенностях биологии тюленей и о правильном поведении в случае их близости, в том числе при проведении турпоездок или при фото- и видеосъемках. Также участников научат оказывать помощь морскому животному, которое запуталось в сетях или в мусоре.

Во второй день участники семинара узнают о правилах поведения человека при намеренном наблюдении за китообразными с использованием лодок или в турпоездках, а также о том, какую помощь простые люди могут оказывать ученым. Вечером состоится подведение итогов двухдневного мероприятия, обмен мнениями и предложениями.