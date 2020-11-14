В Якутии измерение температуры у работников стало обязательным

ТАСС, 14 ноября. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ, который обязывает все организации измерять температуру сотрудников из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном портале региона.

"Измерять температуру тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или респираторными симптомами", - говорится в документе.

Также указ обязывает организации при запросе Роспотребнадзора сразу предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусом и дезинфицировать его рабочее место.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и сохранения расстояния между ними не менее 5 метров, можно совершать одиночные прогулки или в компании с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом, из них 120 случаев - в Якутске. Зафиксировано три летальных случая. В регионе, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 16 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9 863 человека, умерли 196.