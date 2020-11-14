Более 72 тыс. бесплатных наборов лекарств от ОРВИ получили жители Ямала в период пандемии

ТАСС, 14 ноября. Жители Ямала получили более 72 тыс. бесплатных наборов лекарств от ОРВИ, в округ поступили медикаменты для формирования еще 86 тыс. наборов, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Медики и волонтeры по всему округу ежедневно формируют и развозят более 4 тыс. бесплатных наборов лекарств от ОРВИ. Всего с момента нашего решения в июне выдавать такие наборы их получили уже больше 72 тыс. ямальцев", - рассказал он.

Артюхов добавил, что в округ поступили медикаменты для формирования еще 86 тыс. наборов, будет закуплено дополнительно 55 тыс. наборов. "Как только обеспечим наборами всех, кто болеет сейчас, выдадим лекарства и тем, кто переболел ранее и оставлял свои данные. Приняли решение впредь заменять дефицитные препараты качественными аналогами", - уточнил он.

Мера поддержки по обеспечению медикаментами будет действовать в округе до конца режима повышенной готовности.