В Якутии возобновили работу учреждений допобразования и спортивной подготовки

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Работа учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки возобновлена с 14 ноября в очной и очно-заочной форме, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Якутии.

"Указом главы Якутии сегодня, 14 ноября, внесены изменения в отдельные правовые акты, регламентирующие меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Возобновляется реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством РФ при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Помимо этого, согласно документу, индивидуальные перевозчики и организации-перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса, проветривание салона пассажирского транспорта на остановочных пунктах и обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Власти муниципальных районов и городских округов должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении умерших от коронавирусной инфекции, также вести учет и обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за школьниками, прибывшими в городской округ или поселения во время каникул.

"Норма по запрету предприятиям общественного питания на банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий, дополняется условием по количеству участников не более 15 человек и запретом на проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, а общественным объединениям запрещена организация публичных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и сохранения расстояния между ними не менее 5 м, можно совершать одиночные прогулки или в компании с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями открыты кафе и рестораны.