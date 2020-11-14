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Старейшего десантника России похоронили в Красноярске с воинскими почестями

Георгию Ивкину было 95 лет

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Старейшего десантника России, ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Георгия Ивкина похоронили на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ивкин скончался в среду, 11 ноября.

"Похоронили с воинскими почестями: военный оркестр, почетный караул. Все было как положено. Похоронили на "Бадалыке", - сообщил собеседник агентства.

Ивкин был призван в армию в начале 1943 года, попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. Ранен в начале апреля 1945 года во время Венской наступательной операции. После войны окончил машиностроительный техникум, почти 60 лет работал в энергетике. В 2018 году имя Георгия Ивкина внесли в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана Воздушно-десантных войск России. Жил в Красноярске.

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