В Северной Осетии из-за ухудшения эпидобстановки приостановили плановую медпомощь

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии временно приостановили оказание плановой медицинской помощи в республике в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в субботу в региональном Минздраве.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, приказом министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена. Исключение составляют Республиканский онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, данные учреждения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Офтальмологический центр, Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и Центр охраны здоровья семьи и репродукции также продолжат работу. В республике продолжает оказываться и экстренная медицинская помощь. Закрытые медучреждения вернутся к работе после снижения числа тяжелобольных в госпиталях и улучшения эпидемиологической обстановки.

"Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан. Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - отметили в Минздраве.

За последние сутки в республике выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Всего в Северной Осетии зафиксировано 8 175 случаев инфицирования, 5 986 жителей выздоровели, 72 человека умерли.