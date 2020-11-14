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Единственный курорт Ингушетии ожидает стопроцентную загрузку в зимний сезон

В связи с этим на курорте "Армхи" увеличат номерной фонд и штат персонала

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство горного всесезонного курорта "Армхи" ожидает стопроцентную загрузку в зимний период и планирует расширить свой номерной фонд. Об этом ТАСС рассказал в субботу директор курорта Магомед Евлоев.

"Мы ожидаем в период зимнего сезона 100% загрузку. Мы планируем ввести в этот период увеличенный почти в два раза номерной фонд гостиницы "Чайка", апартаменты дачи революционера Калинина на окраине леса, даже при увеличении количества мест размещения мы ожидаем 100% загрузку. Жители разных регионов страны уже бронируют номера и строят планы по проведению своего отдыха на нашем курорте", - сказал Евлоев.

По его словам, также в зимний сезон будет увеличен штат курорта.

"На этот период будем увеличивать временно штат, мы отобрали уже людей, в своем большинстве это жители горного Джейрахского района. Обязательно будет увеличено число работников в пункте проката в связи с планами запуска горнолыжных трасс впервые за последние годы", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее Евлоев сообщал ТАСС, что в 2020 году на курорте впервые с 2016 года будут запущены две горнолыжные трассы для новичков и профессионалов.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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